L'età fragile: Indigo Film e HT Film acquistano i diritti del romanzo vincitore del Premio Strega 2024

"L'età fragile" di Donatella Di Pietrantonio, che ha vinto il Premio Strega 2024 e il Premio Strega Giovani 2024 ed è al momento il libro più venduto in Italia, diventerà un film. Ne hanno infatti acquistato i diritti Indigo Film e HT Film. Al momento non sappiamo né chi sarà il regista né quali attori vi reciteranno, ma conoscendo la Indigo Film, siamo certi che verranno fatte le scelte migliori. Felici del "colpaccio", i produttori hanno dichiarato:

Siamo onorati di poter lavorare sull'Età fragile, una storia sulla sopravvivenza alla vita e sulla fragilità come componente stessa dell'essere umano: la vulnerabilità è protagonista e compagna di tutti i personaggi, negli episodi del passato e in quelli del presente, riuscendo a raccontare la complessità dei legami umani in un'ambientazione suggestiva e dall'alto valore cinematografico.

"L'età fragile" è il quinto romanzo di Donatella di Pietrantonio, che ha già prestato al cinema "L'arminuta", divenuto l'omonimo film di Giuseppe Bonito con Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Sofia Fiore ed Elena Lietti. Laureata in odontoiatria, l'autrice è stata dentista pediatrica prima di darsi alla scrittura. Il suo primo libro, "Mia madre è un fiume", è uscito nel 2011.

Pubblicato da Einaudi Editore a novembre 2023, "L'età fragile" è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, il cosiddetto delitto del Morrone. L"episodio di cronaca nera è avvenuto il 20 agosto del 1997 nel bosco di Mandra Castrata, nei pressi di passo San Leonardo sul monte Morrone, in Abruzzo. Tre ragazze sono state aggredite dal pastore macedone Halivebi Hasani. Due sono morte a causa di colpi di pistola - Diana Olivetti e Silvia Olivetti - mentre la terza, Tamara Gobbo, è riuscita a scappare. Per l'efferatezza il caso è stato accostato al Massacro del Circeo, avvenuto 2 anni prima.

Ecco la trama del libro che leggiamo sulla quarta di copertina:

Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi. Lucia vorrebbe tenerla al riparo da tutto, anche a costo di soffocarla, ma c’è un segreto che non può nasconderle. Sotto il Dente del Lupo, su un terreno che appartiene alla loro famiglia e adesso fa gola agli speculatori edilizi, si vedono ancora i resti di un campeggio dove tanti anni prima è successo un fatto terribile. A volte il tempo decide di tornare indietro: sotto a quella montagna che Lucia ha sempre cercato di dimenticare, tra i pascoli e i boschi della sua età fragile, tutti i fili si tendono. Stretta fra il vecchio padre così radicato nella terra e questa figlia più cocciuta di lui, Lucia capisce che c'è una forza che la attraversa. Forse la nostra unica eredità sono le ferite.