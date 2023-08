News Cinema

Se siete già tornati dalle vacanze, ecco i film in streaming che vi faranno sentire ancora addosso il calore della bella stagione!

Siete già tornati da quelle vacanze che come ogni anno si sono rivelate troppo corte? Noi di Comingsoon.it vogliamo tentare di allungare un po’ quella sensazione di calura e voglia di estate proponendo cinque film in streaming ambientati proprio durante l’estate. Eccovi dunque il meglio che il cinema americano ha saputo realizzare quando si tratta di giorni in cui l’afa e la voglia d’evasione la fanno da padrone. Buona lettura.

L’estate sta finendo, ma non per questi film in streaming

Quando la moglie e in vacanza

Fa’ la cosa giusta

Moonrise Kingdom

Chiamami col tuo nome

In the Heights - Sognando a New York

Quando la moglie è in vacanza (1955)

Billy Wilder porta sul grande schermo il grande successo di Broadway mantenendo il suo attore Tom Ewell come protagonista e affiancandolo a Marilyn Monroe. Il risultato è un film frizzante e accaldato, dove la fantasia e i bollori del personaggio principale rendono ancora più scottante l’estate newyorkese. Quando la moglie è in vacanza diventa uno dei grandi successi di pubblico del cineasta leggendario, e lancia definitivamente nella storia del cinema la Monroe con la scena della gonna che si alza al passare della metropolitana. Film spassoso e capace di interrogare il pubblico sulle sue pulsioni nascoste…Disponibile su Amazon Prime Video.

Fa’ la cosa giusta (1989)

Fa' la cosa giusta: Spike Lee parla del film in occasione del 25esimo anniversario

Una giornata torrida a Bedford-Stuyvesant, il quartiere di Brooklyn dove le tensioni razziali si fanno sempre graffianti. Spike Lee mette in scena tutta la rabbia e la frustrazione di una città dalle contraddizioni irrisolte, dal dolore lancinante, dalla violenza pronta a esplodere in ogni momenti. Fa’ la cosa giusta si rivela un capolavoro sincopato e tesissimo, uno schiaffo al perbenismo dell’epoca, un grido d'aiuto che proviene da quelle zone che mai vengono ascoltate. Doloroso e avvelenato, come doveva essere. Film di culto che ottenne la nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale e l’attore non protagonista, un superbo Danny Aiello. Nel cast anche un magistrale John Turturro. Disponibile su Google Play.

Moonrise Kingdom (2012)

Moonrise Kingdom - una fuga d'amore: Il trailer italiano

Un campo estivo come molti altri, un amore che scoppia potente tra due giovanissimi ragazzi, una fuga verso l’ignoto che è speranza, evasione da un mondo degli adulti che non comprende e che ha perso realmente la speranza verso il futuro. Wes Anderson dirige Moonrise Kingdom con la geometria esasperata dei suoi lavori più radicali. In un cast semplicemente spaventoso spiccano France McDormand, Bill Murray, Bruce Willis e una Tilda Swinton preziosa. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale per un film malinconico, intenso, a suo modo definitivo. Disponibile su Google Play, NOW.

Chiamami col tuo nome (2017)

Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

Luca Guadagnino dirige una storia di crescita e presa di coscienza che più commovente non avrebbe potuto essere. James Ivory vince l’Oscar per l’adattamento di Chiamami col tuo nome, film sentito e poetico in cui Timothée Chalamet e Armie Hammer si sfidato a colpi di bravura. Accanto a loro un Michael Stuhlbarg che ha il monologo che ogni padre vorrebbe dire al figlio, o meglio ogni figlio vorrebbe sentirsi dire. Film di densità emotiva inusitata, uno dei migliori di quell’anno. Da applausi. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.

In the Heights - Sognando a New York (2020)

In the Heights - Sognando a New York: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il musical di Broadway prima che Lin Manuel Miranda esplodesse con Hamilton è un inno alla gioia e alla cultura sudamericana del nord di Manhattan. Anthony Ramos capeggia un cast di attori e attrici in stato di grazia, i quali fanno di In the Heights - Sognando a New York un film sensuale, ispirato e raggiante. Momenti di grande cinema fatto di canzoni avvolgenti e coreografie perfettamente organizzate. Una piccola grande perla nascosta che avrebbe meritato molta maggior fortuna. Da rivisitare con amore e voglia di gioire. Disponibile su Google Play.