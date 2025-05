L'Esorcismo di Emma Schmidt: in anteprima esclusiva il trailer del film con Al Pacino e Dan Stevens tratto da una storia vera

News Cinema

Arriverà al cinema il 29 maggio con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures, L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual con Al Pacino, Dan Stevens e Ashley Greene, su un vero caso del 1928. Ecco il trailer italiano in anteprima esclusiva.

Quella raccontata in L'esorcismo di Emma Schmidt - Il rituale, non è una storia di fantasia delle molte che il cinema ci ha presentato, ispirate a casi di presunta possessione demoniaca, perché racconta il vero esorcismo, durato più anni e culminato nel 1928. di una ragazza dell'Iowa. conosciuta anche con lo pseudonimo di Anna Ecklund. E si tratta di un caso studiato e conosciuto in ogni dettaglio. A condurre l'esorcismo finale furono padre Theophilus Riesinger, interpretato nel film dal premio Oscar Al Pacino, assistito da un sacerdote più giovane, padre Joseph Steoger, che ha il volto del britannico Dan Stevens, l'indimenticato Matthew Crawley di Downton Abbey, visto di recente in Abigail. Il ruolo della povera Emma è stato affidato ad Ashley Greene, David Midell esordisce alla regia con L'esorcismo di Emma Schmidt, dopo l'esperienza come produttore. E adesso che abbiamo ottenuto la vostra attenzione, vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer ufficiale italiano del film, in arrivo al cinema il 29 maggio con Midnight Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, che punta a raccogliere il meglio della produzione mondiale del genere horror.



L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual: Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima esclusiva del Film con Al Pacino, Dan Stevens e Ashley Greene - HD

L'esorcismo di Emma Schmidt: la trama

Questa è la trama di L'esorcismo di Emma Schmidt - Il rituale: "Padre Theophilus è un uomo tormentato dai suoi dubbi sulla Fede, un prete che si trova in crisi e in cerca di risposte. Padre Joseph Steiger, d'altra parte, porta con sé il peso di un passato oscuro che lo perseguita, un segreto che ha segnato profondamente la sua vita e che continua a tormentarlo. Emma è vittima di una possessione demoniaca che sembra sfidare tutte le leggi della natura, e solo un intervento estremo potrà salvarla. I due preti si trovano a dover affrontare non solo il demone che possiede la giovane donna, ma anche i propri demoni interiori. La lotta per liberare Emma diventa un viaggio di rivelazione personale per i due sacerdoti, che devono confrontarsi con le loro paure più profonde e con il significato della fede e del perdono. Saranno costretti a fare i conti con le proprie vulnerabilità, mettendo alla prova la loro resistenza psicologica e spirituale in un'esperienza che cambierà per sempre le loro vite.