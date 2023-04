L'errore che Nicolas Cage non rifarebbe mai? Mangiare scarafaggi vivi

News Cinema

Promuovendo Renfield insieme al compagno di set Nicholas Hoult, Nicholas Cage racconta che la cosa di cui si pente di più è aver mangiato due scarafaggi vivi sul set di Stress da vampiro

Dal momento che Nicolas Cage è l'attore hollywoodiano di cui oggi quasi tutti parlano, principalmente a causa del Dracula che interpreta nella commedia horror Renfield, sul nipote di Francis Ford Coppola escono le più disparate notizie. Oggi, per esempio, qualcuno racconta che il nostro ha avuto occasione di gustare nientemeno che due veri scarafaggi, cosa che però, oggi come oggi, di certo non rifarebbe.

Nicolas Cage ha ingoiato due scarafaggi veri

Parlando con Yahoo Entertainment, Nicolas Cage ha spiegato che una delle cose che rimpiange di aver fatto nella vita è stata mettere in bocca degli scarafaggi durante le riprese dell'horror Stress da vampiro, del 1988. "Non lo farò mai più" - ha detto. "Mi dispiace di averlo fatto".

In Stress da vampiro Cage interpreta un critico letterario che si convince di essere stato trasformato in un vampiro. In una scena del film l'attore avrebbe dovuto mandare giù un uovo crudo, ma insistette per sostituirlo con un paio di scarafaggi. Nel commento all'edizione in DVD del film, Nicolas spiega: "La considerai una decisione di lavoro, perché quando la gente vede lo scarafaggio che mi entra nella bocca, resta spiazzata".

Nicholas Hoult ha mangiato scarafaggi finti

In Renfield non è Nicolas Cage a mangiare scarafaggi ma Nicholas Hoult, solo che questa volta non si trattava di insetti reali. "Gli scarafaggi erano di caramello" - ha specificato Hoult, sempre a Yahoo Entertainment. "Ho anche mangiato dei grilli che erano squisiti. Erano al sale e all'aceto, e al gusto di pancetta affumicata".

"Nicholas una volta ha mangiato una dorifora della patata" - è intervenuto Cage - "quindi è passato a un livello superiore. Le dorifore mi fanno orrore, e anche gli scarafaggi". "Volete sapere che sapore ha una dorifora?" - ha ripreso Hoult. "Non buono. Non si era seccata bene, e quindi aveva proprio il sapore di un insetto".

A chi ignora cosa sia una dorifora, o dorifora della patata, vogliamo spiegare che si tratta di un tipo di coleottero che attacca prevalentemente le piante di patata.

Sempre a proposito di scarafaggi, Nicolas Cage ci ha tenuto a sottolineare che mangiarli significherebbe risolvere un problema di primaria importanza per il pianeta:

Potreste liberarvi dalla vostra fobia di mangiare gli insetti e risolvere il problema della fame nel mondo. Molte proteine, niente grassi, eccezionali nutrienti, abbondanza. Ce ne sono ovunque! Ma no, non succederà di nuovo.

Ma… allora per Nicolas Cage è solo una questione di "schifo". L'attore non mangerebbe nuovamente scarafaggi e simili non perché significherebbe uccidere una specie animale, ma perché ne ha orrore. Renfield arriva nelle nostre sale il prossimo 25 maggio.