L'eleganza e la bravura di Laura Dern attraverso i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice premio Oscar compie oggi 55 anni. Ecco i titoli in streaming che l'hanno resa una star.

Vogliamo oggi fare gli auguri di buon compleanno a Laura Dern (nata a Los Angeles il 10 febbraio 1967), attrice che ha attraversato la storia del cinema americano contemporaneo con eleganza e sobrietà, lavorando con molti dei più grandi cineasti viventi a opere che hanno scritto pagine indelebili nel cuore di milioni di spettatori. Figlia del grande caratterista Bruce (Tornando a casa, Nebraska) e della bravissima interprete Diane Ladd, Laura ha ottenuto la sua prima parte di rilievo proprio con la madre in Alice non abita più qui di Martin Scorsese. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare il talento e la classe di un’attrice che amiamo da sempre. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming interpretati da Laura Dern

Cuore selvaggio

Un mondo perfetto

Jurassic Park

Certain Women

Storia di un matrimonio

Cuore selvaggio (1990)

Il capolavoro diretto da David Lynch, con cui la Dern aveva già girato Velluto blu, è una favola nera di potenza cinematografica inusitata, un road movie violento e lisergico in cui la coppia di innamorati composta anche da Nicolas Cage attraversa il lato oscuro dell’American Dream. Sangue, neon, musiche assordanti, pallottole e un finale da fiaba al vetriolo. Cuore selvaggio vince la Palma d’Oro a Cannes, una delle più coraggiose meritate mai assegnate. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Un mondo perfetto (1993)

Altro road-movie decisamente sui generis che torna a indagare l’America e la perdita della sua innocenza. Alla vigilia dell’assassinio di John Kennedy Clint Eastwood dirige e interpreta la caccia all’uomo che si scatena quando il fuggiasco Kevin Costner rapisce un bambino. Un mondo perfetto è un grande, grandissimo film con antieroi imperfetti e umanissimi, scritto e diretto come un grande spettacolo classico. Opera sontuosa in cui la Dern interpreta l’unico personaggio veramente “pulito”, ancora non corrotto dagli eventi. Magnifico cinema d’autore e insieme mainstream. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Jurassic Park (1993)

Chiamata da Steven Spielberg ad essere co-protagonista insieme a Sam Neill di uno dei maggiori successi della storia del cinema mondiale, la Dern risponde presente con un’interpretazione ariosa e commovente. Jurassic Park è la meraviglia di cui soltanto questo regista è capace, con almeno un paio di sequenze da inchino, su tutte la prima del tirannosauro in azione. Che film emozionante, che spettacolo gli occhi che bramano mondi fantastici! Tre premi Oscar e incassi da capogiro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Certain Women (2016)

La Dern è protagonista di uno dei tre episodi in cui questo magnifico film è diviso. Tre storie di tutti i giorni che raccontano le speranze, le illusioni e le delusioni di donne comuni, alle prese con il travaglio della vita di tutti i giorni. Certain Women è un lungometraggio intenso e insieme delicato, che mostra con passione la poesia dell’atto quotidiano. Kristen Stewart nel cast offre forse la sua migliore interpretazione e Michelle Williams si rivela perfetta come quasi sempre le accade. Film davvero da non perdere, come quasi tutti quelli di Kelly Reichardt. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Storia di un matrimonio (2019)

Arriva l’Oscar come miglior attrice non protagonista - alla terza nomination - per la Dern nel ruolo dell’avvocato divorzista che si occupa della causa per conto della moglie Scarlett Johansson. Storia di un matrimonio viene scritto e diretto da Noah Baumbach con un’adesione empatica ai personaggi che sa di verità e vita veramente vissuta. Un film asciutto quanto appassionante, interpretato anche da un vibrante Adam Driver e dal sempre grande Alan Alda. Magnifico dramma familiare, capace di scuotere e commuovere sul serio. Disponibile su Netflix.