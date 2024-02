L'avamposto: il trailer del documentario su un ecoguerriero che vuol salvare l'Amazzonia con l'aiuto dei Pink Floyd

News Cinema

Il 26 febbraio arriva al cinema L'Avamposto, premiato documentario di Edoardo Morabito, un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell’emergenza climatica, la Foresta Amazzonica, e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Ecco il trailer.

Il documentario è da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, una delle eccellenze del nostro cinema e il fatto che spesso arrivino sul grande schermo non può che farci piacere. Questo è anche il caso de L'Avamposto, il film di Edoardo Morabito distribuito al cinema dal 26 febbraio da Luce Cinecittà. Dopo la presentazione alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia e il premio come miglior documentario al Festival del cinema italiano di Madrid, L'Avamposto incontra il pubblico e si presenta con il trailer che vi proponiamo, e che ci conduce nel polmone verde del pianeta, l'Amazzonia, sempre più soffocato dalla speculazione selvaggia, che un eco-guerriero tenta di salvare, magari con l'aiuto dei Pink Floyd.

L'Avamposto: di cosa parla

Girato tra il cuore dell’Amazzonia e la frenetica City affaristica di Londra il film racconta il sogno di una battaglia per salvaguardare il pianeta. A condurla è Christopher Clark, un eco‐guerriero, uno scozzese fuori dall’ordinario che nel cuore della foresta amazzonica ha creato il suo personalissimo Avamposto del progresso: un modello di società utopica basato sull’equilibrio perfetto tra natura e tecnologia, gestito e preservato dagli abitanti della foresta. Ma dopo 30 anni il governo si rifiuta ancora di creare una riserva e un nuovo grande incendio sta minacciando di distruggere l’Avamposto. Chris decide allora di giocare d’azzardo, opponendo alla spettacolare distruzione della foresta un evento altrettanto spettacolare: un concerto dei Pink Floyd dentro l’inferno verde, così da convincere il governo brasiliano a istituire una riserva. Del resto nella mente di un sognatore tutto è possibile e forse ha ragione lui, in un mondo che corre a velocità folle verso l’apocalisse, essere un po’ folli è l’unico modo per opporre resistenza. Ma veramente possiamo salvare la foresta, noi, i figli del modello capitalista, lo stesso modello che la sta distruggendo?

Un film visionario e politico che attraverso le avventure di un Fitzcarraldo del XXI secolo ci racconta le contraddizioni che animano la salvaguardia del pianeta. Alle prese con un videomessaggio da spedire ai Pink Floyd, la preparazione di un cocktail nel cuore della foresta vergine, o mentre s’adopera per spegnere un incendio, Chris ci ricorda la necessità delle utopie e un monito per l’umanità: per sopravvivere abbiamo bisogno di ritrovare il desiderio e la giusta dose di immaginazione. Una riflessione viva e non retorica su un tema cruciale. Accompagnata da una seducente colonna sonora che gioca con gli echi di una delle più grandi rock band della storia.

Dalle note di regia di Edoardo Morabito

Mentre il mondo brucia e noi assistiamo al cambiamento climatico come fosse la diretta streaming del grande spettacolo che è l’apocalisse, Chris si sente investito di una missione: salvare quel che resta dell’Amazzonia. Con ogni mezzo possibile. L’avamposto è certamente un film sulla fine del mondo o quantomeno sulla distruzione del mondo naturale per mano dell’uomo. Ma è soprattutto un film sull'importanza del sogno per tornare ad immaginare possibili futuri… Perché sognare, come direbbe Chris, significa agire in prospettive cosmiche.