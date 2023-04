L'amore secondo Dalva: il trailer del film rivelazione al cinema dall'11 maggio

News Cinema

Uscirà l'11 maggio al cinema con Teodora Film, L'amore secondo Dalva, rivelazione della Semaine de la Critique di Cannes. Ecco il trailer.

Arriverà al cinema il prossimo 11 maggio con Teodora il film francese L'amore secondo Dalva, che ha vinto due premi alla Semaine de la Critique di Cannes e acclamato dalla critica internazionale. Opera prima di Emmanuelle Nicot, ha per protagonista la giovanissima Zelda Samson. Vi mostriamo il trailer italiano del film.

L'amore secondo Dalva: la trama del film

Dalva ha dodici anni e si sente una donna, non una bambina: è quanto ripete agli assistenti sociali dopo l’arresto del padre, di cui si dichiara innamorata malgrado l’uomo abbia a lungo abusato di lei. Sarà grazie a una casa famiglia e all’amicizia di una coetanea che Dalva lentamente imparerà a guardare il mondo da una prospettiva diversa e a riappropriarsi della propria infanzia. L’amore secondo Dalva affronta una materia incandescente con originalità e empatia, raccontando un percorso di formazione difficile ma a suo modo entusiasmante, in cui non mancano momenti di ironia e tenerezza.