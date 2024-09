L'amore e altre seghe mentali: il trailer della commedia scorretta di Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta

News Cinema

Esce il 17 ottobre, distribuito da Vision Distribution, L'amore e altre seghe mentali. Diretto da Giampaolo Morelli, che è protagonista insieme a Maria Chiara Giannetta, il film parla di fragilità maschile, amicizia e… autoerotismo.

Arriverà nelle sale il 17 ottobre con Vision Distribution la quarta regia di Giampaolo Morelli, che dopo 7 ore per farti innamorare, Falla girare e Falla girare Offline, dirige una commedia che lui stesso ama definire scorretta. L'amore e altre seghe mentali non una nulla di patinato né di zuccheroso e, premesso che si ride per "la crisi del maschio" e quindi il tono è allegro, si affrontano, con la giusta leggerezza, temi seri, come le relazioni sentimentali al giorno d'oggi, la fragilità, la difficoltà a mettersi in gioco. E poi si parla di sogni e di amicizia maschile, e lo si fa attraverso dialoghi anche lunghi che ricordano quelli di Clerks, e se sappiamo tutto questo è perché, qualche mese fa, siamo stati sul set del film e abbiamo chiacchierato con Morelli, qui anche interprete principale, e con Maria Chiara Giannetta, che è la protagonista femminile.

L'amore e altre seghe mentali: il cast e la trama

L'amore e altre seghe mentali è una produzione Eagle Original Content e Italian International Film in collaborazione con Vision Distribution e con Sky e con Prime Video. Nel cast del film, oltre a Giampaolo Morelli e a Maria Chiara Giannetta, troviamo Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri. Per quanto riguarda la trama della commedia, ecco la sinossi ufficiale:

Dopo una delusione d'amore, Guido, 45 anni, ha ormai ridotto da tempo la sua vita sessuale alla compulsiva pratica dell'autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. Gli sono accanto i suoi migliori amici: Niky, ossessionato dalle relazioni online e Armando, inconsapevolmente incastrato in un matrimonio già finito da tempo. L'irruzione repentina di Giulia, la strampalata e sexy cameriera che lavora nel locale davanti al suo negozio, lo travolge risvegliando in lui le emozioni e i sentimenti di cui pensava di essersi liberato, dando il via ad un susseguirsi di situazioni comiche e imbarazzanti.

Leggi anche L'amore e altre seghe mentali: Giampaolo Morelli gira una commedia sulla crisi del maschio con Maria Chiara Giannetta

Leggi anche L'amore e altre seghe mentali: sul set della commedia di Giampaolo Morelli insieme a Maria Chiara Giannetta

L'amore e altre seghe mentali: il trailer

De L'amore e altre seghe mentali è arrivato fresco fresco il trailer, che subito ci mostra che non si parla solo di paranoie, come del resto ci ha svelato la sinossi. La fotografia rispecchia lo stato d'animo del personaggio di Guido, che non scivola mai nell'esagerazione comica. La recitazione, quindi, è improntata sul realismo e sulla sottrazione. A sorprenderci è il look di Maria Chiara Giannetta, che ha i capelli lunghi e neri, le unghie smaltati e grossi orecchini a cerchio. L'attrice ha definito la sua Giulia "un tornado di emozioni" e ha chiesto a Giampaolo Morelli di poter usare il suo dialetto foggiano. La sua richiesta è stata esaudita, come sentirete fra poco. Nelle immagini qui sotto vedrete universi onirici. Inoltre, a trailer finito, forse non mangerete anguria per il resto della vostra vita.