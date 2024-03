L'amore e altre seghe mentali: sul set della commedia di Giampaolo Morelli insieme a Maria Chiara Giannetta

News Cinema

Maria Chiara Giannetta è la protagonista femminile del terzo film da regista di Giampaolo Morelli, che si intitola L'amore e altre seghe mentali, commedia agrodolce che parla d’amore, di amicizia maschile e delle sorprese della vita. Siamo stati sul set e abbiamo incontrato l'attrice, che sfoggiava un look insolito.

La Maria Chiara Giannetta che incontriamo sul set de L'amore e altre seghe mentali, che è il nuovo film da regista di Giampaolo Morelli, è completamente diversa dalla poliziotta ipovedente Blanca dell'omonima serie, che con la cintura colorata in vita, la minigonna, gli scarponcini e un taglio di capelli medio-corto molto alla moda sembra quasi avere un'uniforme da supereroina. Il personaggio di Giulia, che si innamora del quarantacinquenne cinico e disilluso Guido (Morelli), ha infatti la chioma nera e le unghie smaltate, e due grossi cerchi come orecchini.

Siamo alle porte di Roma, sulla Via Tiberina, in una casa in cui, al momento del nostro arrivo, stanno girando una scena in una grande sala da pranzo, dove alla fine arrivano Maria Chiara e Giampaolo. Noi la osserviamo sul monitor, con una bottiglietta d'acqua in una mano e dei cracker offerti dalla produzione nell'altra, e accanto una stufa da cui arriva un bel calduccio.

L’amore e altre seghe mentali è una commedia sentimentale, che però non somiglia affatto all'esordio registico di Giampaolo Morelli, quel 7 ore per farti innamorare che era ambientato a Napoli e aveva la sua protagonista femminile in Serena Rossi. Stavolta siamo più che altro nel territorio della cosiddetta dramedy, e infatti il personaggio principale ha perso la fidanzata in un incidente di moto e guarda alla vita con cinismo e disillusione. Neanche i suoi amici - impersonati da Marco Cocci e Leonardo Lidi - sono il ritratto della felicità. Per fortuna arriva Giulia, una forza della natura di cui subito ci racconta Maria Chiara Giannetta: "La prima cosa che ho pensato, leggendo la sceneggiatura, è che nessuno mi aveva mai chiesto di interpretare un personaggio del genere. Giulia è una ragazza molto naif, passa da una relazione all'altra, è molto autentica e come si arrabbia così si emoziona, si commuove, si sente felice. Passa anche da un'emozione all’altra, anzi è un tornado di emozioni. Giulia ha un sogno: vuole fare la ricostruzione delle unghie, sta studiando per riuscirci, però non crede molto in sé stessa e dice: 'La vita è un po’ così, faccio quello che posso'. Un giorno le capita di incontrare Guido, che le risponde male, e ovviamente lei reagisce, anche se lui non lo fa apposta. Il personaggio di Giampaolo è un uomo morto dentro e che non ha più nessun entusiasmo, e quindi, quando conosce Giulia, che comincia a destabilizzarlo, nasce qualcosa tra queste due anime un po’ più simili di quanto non sembri".

Insomma Giulia ha questo magnifico smalto nero che tu porti benissimo…

Ormai sono molto ferrata sulla ricostruzione delle unghie, sulle extension e sui tatuaggi, ma una delle cose più belle che riguardano il personaggio è stata che Giampaolo ha voluto farmi parlare in dialetto (foggiano ndr). Un giorno gli ho detto: "È favoloso questo personaggio perché è molto puro, però io stavo pensando di farlo parlando il mio dialetto, un po’ perché mi appartiene più di qualsiasi altro, un po’ perché nessuno me lo ha mai fatto fare e un po’ perché mi sembra adatto a questa ragazza nella sua semplicità". Giampaolo mi ha subito risposto: "Ma certo! Pensa che te l'avrei chiesto io!". Poi abbiamo fatto le prove e ho iniziato ad assistere alla mia trasformazione. Ho mandato delle foto ai miei amici, che non mi hanno riconosciuto. È stato molto divertente, perché uno dei miei obiettivi professionali era - ed è - cercare di cambiare il più possibile. Mi diverte tanto, e poi il look di un personaggio ti aiuta tantissimo a farlo tuo.

Che regista è Giampaolo Morelli?

Giampaolo è molto preciso e puntuale. Arriva sempre prima, ha rispetto per tutti i reparti e per i loro tempi, e dà a ognuno la possibilità di lavorare bene. È bello stare sul set con lui, mi sto divertendo moltissimo e mi sto lasciando molto andare, e mi dispiace un sacco essere quasi alla fine delle riprese.

L'amore e altre seghe mentali è una commedia romantica, giusto? Giampaolo l'ha definita "sentimentale ma scorretta"...

È certamente una commedia romantica, però in realtà è anche una commedia di situazione. Giampaolo ha scritto dei dialoghi lunghissimi. C'è una parte in cui ci siamo io e lui, e un’altra, piuttosto ampia, con lui e i suoi amici, e quest'ultima ricorda vagamente Clerks - Commessi. Ci sono Guido, Armando e Nicky che dibattono su una serie di argomenti, e quindi L'amore e altre seghe mentali è un film molto parlato ma anche ricco di colpi di scena che scatenano risate. Ci sono anche gli equivoci, le litigate e i conflitti, e ci sono i disastri. Il personaggio di Giampaolo è stato molto sfortunato. Non è uno sfigato: più che altro è cinico e smarrito. In un certo senso non sai nemmeno perché abbia ancora voglia di vivere. Sta sempre di cattivo umore, con questi amici che lo spingono ad aprirsi, e lui che li giudica e loro che giudicano lui, ma in realtà tutti e tre individui bizzarri, anche se ognuno a modo suo.

Hai un trucco per non perdere la concentrazione sul set?

A me piace tanto leggere, anche tra un ciak e l'altro. A essere sinceri, non mi serve per concentrarmi: è che ho bisogno di leggere, e siccome non ho mai tempo, lo faccio sul set. Mi aiuta a staccare, il che va benissimo. In ogni modo, la cosa più importante per me è conoscere il mio personaggio. Più lo conosco e più lo so fare bene da subito. È ovvio, poi, che ci sono delle scene per cui ci vuole grande concentrazione da un punto di vista emotivo, però si tratta di circostanze diverse. Sul set una delle cose che mi stimolano di più è il divertimento. Mi porta a lavorare meglio. Divertirmi insieme a un gruppo, stare bene con le persone e sapere che anche loro stanno bene mi dà una grande carica. Ed è proprio in queste occasioni che le mie battute diventano una specie di performance teatrale. A volte mi accorgo che sto recitando sì per la macchina da presa, ma anche davanti ad altri 30, 50 individui. È bello recitare anche per loro e che ci sia uno scambio, e questo scambio mi permette di concentrarmi. Credo che un set debba essere un bell'ambiente, perché la maggior parte del tempo la passiamo a lavorare, e allora tutti devono sentirsi a proprio agio. Le discussioni vanno bene, sono umane, ma se una persona si trova male, o sta male, allora c'è qualcosa che non va.

A fine giornata rivedi il girato?

Non vedo mai il girato in cui ci sono io, perché non tocca a me giudicarmi. Se per esempio vedo un primo piano che non mi piace, sto zitta, perché se è il regista che ha deciso di farlo, l'ultima parola è comunque la sua. Io devo giudicare soltanto il mio lavoro.

E quando il film è montato e pronto a uscire?

In quel caso sì. Quando vedo il film finito, faccio le mie analisi, però le scelte del ciak sono del regista.