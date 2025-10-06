TGCom24
News Cinema

L'agente segreto: il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho

Federico Gironi

Presentato in prima mondiale a Cannes, dove è stato il film più premiato, e presto protagonista alla Festa del Cinema di Roma, quello di Kleber Mendonça Filho è uno dei film più belli degli ultimi anni, che non dovreste assolutamente perdere quando arriverà nei cinema italiani. Ecco il trailer ufficiale di L'agente segreto.

L'agente segreto: il trailer ufficiale del film di Kleber Mendonça Filho

È stato il film più premiato al Festival di Cannes 2025, vincitore del premio per la miglior regia, la migliore interpretazione maschile, e il premio FIPRESCI. Lo vedranno a breve gli spettatori della Festa del Cinema di Roma, che lo programma nella sezione Best of, e poi arriverà nei cinema italiani, per tutti, il 29 gennaio del nuovo anno.
Parliamo di L'agente segreto, lo straordinario nuovo film del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho che vede protagonista Wagner Moura (noto ai più per essere stato interprete di Pablo Escobar nella serie Netflix Narcos), di cui qui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale nella versione originale sottotitolata in inglese.
L'agente segreto è un film talmente pieno di cose, sfumature e livelli, talmente impregnato di cinema, che è difficile sintetizzare in un solo genere: a dispetto del titolo lo spionaggio tradizionale non c'entra, anche se tangenzialmente si parla di operazioni segrete; è un thriller politico che vede protagonista un uomo in fuga dagli scagnozzi della dittatura, ma è anche un film capace di raccontare la storia di un paese, di essere una commedia surreale; è un film cinefilo e un film popolato di fantasmi, gli stessi raccontati dal suo autore nel precedente e notevolissimo documentario Retratos Fantasmas.
Se siete a Roma, non perdete l'occasione di vederlo in anteprima alla Festa; gli altri si segnino in calendario la data del 29 gennaio. Qui, per convincervi, la nostra recensione completa del film.
E qui di seguito, il trailer ufficiale di L'agente segreto.

