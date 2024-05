Kung Fu Panda 4, in una clip italiana il segreto del coraggio, parola di Mr. Ping e Li Shan

News Cinema

Mr. Ping e Li Shan, in questa clip in italiano da Kung Fu Panda 4, discutono del segreto del coraggio: l'importante è "fare i coraggiosi", non necessariamente esserlo! Il film è ora disponibile in acquisto digitale su tutte le piattaforme, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.

Ora che il solido successo al botteghino di Kung Fu Panda 4 è disponibile in digitale sulle principali piattaforme, in streaming o download, possiamo mostrarvi in esclusiva una clip in italiano che vede protagonisti i due papà di Po, il nostro Guerriero Dragone: nel tentativo di guardargli le spalle, affrontano una difficile scalinata e riflettono sul segreto del coraggio. Come ottenerlo se non ce l'hai?!?!



Kung Fu Panda 4: Clip italiana inedita per l'uscita i digitale del Film - HD

Kung Fu Panda 4, Mr. Ping e Li Shan alle prese con una scalinata ripida