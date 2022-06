Knock at the Cabin, Shyamalan annuncia la fine delle riprese: "Questo film mi ha davvero cambiato"

News Cinema

Con un tweet M. Night Shyamalan dà notizia della fine della lavorazione del suo nuovo thriller Knock at the Cabin. Il regista è raggiante, ma non si lascia scappare nemmeno un piccolo indizio sulla trama del film con Rupert Grint e Dave Bautista.

M. Night Shyamalan ha terminato le riprese del suo nuovo film, e giustamente lo rende noto, visto il seguito che il regista ha da qualche anno a questa parte dopo una fase non troppo fortunata in cui aveva rischiato di finire nel dimenticatoio per via di alcuni film giudicati "minori". Adesso però il brutto quarto d'ora è passato e Shyamalan è pronto a dedicarsi alla post produzione di Knock at The Cabin.

Il post di M. Night Shyamaman

Knock at the Cabin è il 15° film di M. Night Shyamalan e dovrebbe arrivare in sala nel 2023. Per l'autore de Il sesto senso è stato una tappa importante del suo lavoro, come lui stesso ha fatto sapere attraverso un tweet nel quale esprime la sua ammirazione per il cast e la troupe, e scrive: "Questo film mi ha davvero cambiato come persona e come artista". Fra gli hashtag il regista ha utilizzato #riskeverythingeverytime, a sottolineare la sua costante voglia di mettersi in gioco e di rischiare.

Going on the wall. Just wrapped #knockatthecabin sincerest love to the cast and crew. This one really changed me as a person and an artist. #riskeverythingeverytime pic.twitter.com/F4MtEPZzSP — M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) June 11, 2022

Qualche informazione di Knock at the Cabin

Poco sappiamo di Knock at the Cabin, se non che si tratta di un thriller, genere in cui M. Night Shyamalan eccelle. La data precisa dell'arrivo in sala è il 3 febbraio del 2023. Il titolo significa "bussare alla baita" o cabina o capanna che dir si voglia. Probabilmente ci sarà qualcuno che se ne sta tranquillamente in una casetta e qualcun altro che arriva a disturbarlo, ma queste sono solamente supposizioni. Per quanto riguarda il cast, è formato da Rupert Grint (il Ron Weasley di Harry Potter), da Dave Bautista, da Jonathan Groff e da Nikki Amuka-Bird. Grint ha già lavorato con Shyamalan per la serie Sevant, mentre Nikki Amuka-Bird era nel cast di Old.

Davvero non riusciamo a immaginare cosa abbia inventato questa volta il regista, che è anche sceneggiatore. Avendo il nostro una fervida immaginazione, siamo sicuri che non ci deluderà.