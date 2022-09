Knock at the Cabin: Dave Bautista fa paura nel trailer del nuovo thriller di M. Night Shyamalan!

News Cinema

Chi busserà alla porta in mezzo al bosco? Lo vedremo in Knock at the Cabin, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, di cui è appena arrivato il trailer. Nel cast Dave Bautista e Rupert Grint.

È finalmente arrivato il trailer di Knock at the Cabin di M. Night Shyamalan e sembra promettere un buon film, pieno di tensione e ansia. Non solo, ma ci mostra attori come Dave Bautista e Rupert Grint in una veste - quella di fanatici religiosi che vogliono prevenire la fine del mondo - in cui non li abbiamo mai visti. E Bautista, giudicate voi, è davvero inquietante.

Knock at the Cabin: la trama e il cast

In vacanza in una baita tra i boschi, una bambina e i suoi genitori (due papà, con buona pace degli omofobi...) vengono presi in ostaggio da sconosciuti armati che esigono che la famiglia faccia una scelta inimmaginabile per evitare l'Apocalisse. Di quale scelta si tratti non è detto, ma ovviamente ha a che fare con qualche sacrificio umano. Il cast è composto da Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, la piccola debuttante Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint, che con Shyamalan ha già fatto Servant. La data di uscita di Knock at the Cabin, film targato Universal, non è ancora stata annunciata.