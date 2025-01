Knives Out 3, Daniel Craig è in compagnia di Josh O'Connor nella nuova immagine

News Cinema

Netflix ha mostrato una nuova immagine di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga antologica con Daniel Craig che introduce anche Josh O'Connor.

In occasione dell’evento Next on Netflix, il colosso dello streaming ha finalmente condiviso con il suo pubblico di riferimento alcuni dettagli relativi ai suoi prossimi progetti in arrivo in piattaforma. Tra questi spicca anche Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo capitolo della saga gialla voluta da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig, il quale è apparso anche nella nuova immagine condivisa per l’occasione. E non è da solo: nello scatto in questione, Knives Out 3 introduce anche una delle new entry del cast.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, nella nuova immagine Daniel Craig è in compagnia di Josh O’Connor

Saga antologica, finora Knives Out ha abituato il pubblico con un crimine da risolvere e un cast corale di tutto rispetto e il terzo film non avrà nulla da invidiare ai precedenti. Anche questa volta al centro della scena ci sarà il detective Benoit Blanc alle prese con il suo caso più pericoloso finora. Ad accompagnare Daniel Craig in questa nuova avventura ci penseranno Kerry Washington, Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner, Mila Kunis, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church e Josh O’Connor. La star di Challengers è già apparsa in un nuovo scatto condiviso da Netflix. Insieme a Benoit Blanc, i due personaggi appaiono in piedi in una chiesa. Ma a catturare l’attenzione del pubblico è sicuramente il nuovo look di Benoit Blanc, con barba e capelli lunghi.

Non è stata ancora condivisa la trama di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ma sappiamo che il personaggio assegnato a Josh O’Connor è un prete. Considerata l’ambientazione dell’ultima immagine, è possibile che il nuovo caso di Benoit Blanc abbia a che fare con l’istituzione religiosa cristiana. Diretto ancora una volta da Rian Johnson, il terzo capitolo vedrà quindi il detective alle prese con un caso molto delicato. Dopo un omicidio in famiglia e diversi intrighi su un’isola privata della Grecia, il detective dovrà indagare su un nuovo omicidio: ma chi è la vittima? Per scoprirlo non bisognerà attendere poi molto: il film dovrebbe approdare in piattaforma Netflix nel corso del 2025.