Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig

Dal capolavoro di Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, portato al cinema con William Hurt e Raul Julia, arriva il musical con Jennifer Lopez e Diego Luna. Ecco il primo trailer ufficiale.

Nel 1976 lo scrittore argentino Manuel Puig pubblicò quello che resta il suo capolavoro, "Il bacio della donna ragno", inizialmente osteggiato nei vari paesi per i temi "scabrosi". La traduzione italiana uscì nel 1981, senza censure, e venne premiata per l'efficacia nella resa dell'originale. Nel romanzo,, Puig non parlava solo di omosessualità, ma del riscatto possibile grazie all'amore, dei crimini della dittatura e soprattutto del suo grande amore per il cinema. Nel 1984 Hector Babenco ne trasse un film estremamente toccante, con due straordinari attori purtroppo scomparsi, William Hurt, che per il ruolo vinse l'Oscar, e Raul Julia. Nel 1992, infine, questa storia è arrivata a Broadway sotto forma di musical, dove ha ottenuto un grande successo vincendo sette premi Tony e ora è diventato un film, diretto dal premiato Bill Condon e interpretato da Jennifer Lopez, Diego Luna e il debuttante - al cinema - Tonaiatuh, nel ruolo di Molina. Siamo felicissimi di mostrarvi il primo teaser trailer ufficiale di Kiss of the Spider Woman!

Kiss of the Spider Woman: la trama

Nella stessa cella di un carcere sudamericano la direzione ha messo Luis Molina, un omosessuale condannato per violenza su di un minorenne, e un politico, Valentin: un giornalista militante di sinistra, invano sottoposto a torture. Lo scopo è quello di farlo parlare, per poter procedere ad arresti di altri elementi eversori. Molina, per far passare il tempo, racconta al suo compagno di cella la trama di immaginari film degli anni '40, dove una affascinante donna ragno, nella quale si identifica, è l'amante di efebici ufficiali delle SS. Poco a poco tra i due uomini si stabilisce una certa amicizia e Valentin, gradualmente affascinato dalle descrizioni di Molina, gli racconta qualcosa della propria vita, compreso il suo rapporto di amore con Maria, una ragazza dell'alta borghesia. Malgrado i suoi ideali rivoluzionari si vadano affievolendo, Valentin continua a non parlare. Molina è al corrente di tutto: gli è stata promessa la libertà condizionata, purché riesca a farsi dare le informazioni che i carcerieri vogliono. Ma l'esito non sarà quello che tutti si aspettavano.