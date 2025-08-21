TGCom24
Home | Cinema | News | Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig
Schede di riferimento
Kiss Of The Spider Woman
Anno: 2025
Kiss Of The Spider Woman
Il bacio della donna ragno
Anno: 1984
3,9
Il bacio della donna ragno
News Cinema

Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig

Daniela Catelli

In arrivo un nuovo adattamento cinematografico, stavolta in musical, del romanzo di Manuel Puig Il bacio della donna ragno. Alla regia Bill Condon e nel cast Jennifer Lopez e Diego Luna. Ecco il full trailer di Kiss of the Spider Woman.

Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig

A giugno vi avevamo mostrato il primo trailer di Kiss of the Spider Woman, il musical di Bill Condon che è un nuovo adattamento del bellissimo romanzo di Manuel Puig "Il bacio della donna ragno" (se non l'avete letto, vi consigliamo di farlo), dopo il film del 1989 di Hector Babenco, per cui William Hurt vinse l'Oscar nel ruolo di Molina. Le prime immagini del musical (a sua volta trasposizione di quello di Broadway), dove Jennifer Lopez interpreta la mitica donna ragno, protagonista del film che Molina racconta al suo compagno di cella, promettono davvero bene. In questa versione della storia il detenuto omosessuale, Molina, messo in cella con l'attivista Valentìn per farlo parlare in cambio della libertà dalla dittatura, è interpretato dall'esordiente Toniatuh, mentre Diego Luna ha il ruolo di Valentìn.

Leggi anche Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig

Il bacio della donna ragno: la trama e il poster del musical

Bill Condon, che ha diretto già Dreamgirls e La Bella e la Bestia, torna al genere con questa versione in technicolor (nelle scene dei film) del musical di Broadway Kiss of the Spider Woman. La storia, come vi abbiamo in parte detto, è quella di Valentìn, un detenuto politico che ha resistito a tutte le torture per farlo parlare e che si ritrova a dividere la cella con Molina, un vetrinista omosessuale condannato per atti osceni in luogo pubblico. Nonostante le differenze, i due finiscono per avvicinarsi: Molina racconta a Valentìn la trama di un musical hollywoodiano con la sua diva preferita, Ingrid Luna, aiutandolo a evadere dalla disperazione e dal dolore. Ma le cose precipitano quando Molina, a cui è stata promessa la libertà in cambio di informazioni strappate a Valentìn, si rende conto che non può e non vuole tradire la persona che ha imparato ad amare. Il musical del 1992 ha vinto il premio Tony. Non vediamo l'ora di vederlo ma al momento non conosciamo ancora la data di uscita italiana. Intanto ecco il poster.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Kiss Of The Spider Woman
Anno: 2025
Kiss Of The Spider Woman
Il bacio della donna ragno
Anno: 1984
3,9
Il bacio della donna ragno
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
news Cinema Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
Phoebe Dynevor scatena un conflitto familiare nel trailer di Anniversary, nuovo thriller con Diane Lane e Dylan O'Brien
news Cinema Phoebe Dynevor scatena un conflitto familiare nel trailer di Anniversary, nuovo thriller con Diane Lane e Dylan O'Brien
The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film
news Cinema The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte in fuga nel trailer del film
Un film Minecraft 2, Kirsten Dunst vorrebbe recitare nel sequel per due motivi
news Cinema Un film Minecraft 2, Kirsten Dunst vorrebbe recitare nel sequel per due motivi
A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario
news Cinema A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario
KPop Demon Hunters, la regista anticipa le idee per un sequel dopo il successo di Netflix
news Cinema KPop Demon Hunters, la regista anticipa le idee per un sequel dopo il successo di Netflix
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Agosto, in prima serata
Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
news Cinema Downton Abbey: all'asta online da Bonhams abiti, cimeli e oggetti di scena della serie e dei film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Piccolo grande amore
La Caccia
Banlieue 13
Cold Blood - Senza pace
Memorie di pesce rosso
Guardians of the Tomb
Influencer - L'Isola delle Illusioni
Tutte le donne della mia vita
D-Tox
In ricchezza e in povertà
Gli Intoccabili
Cellular
Film stasera in TV