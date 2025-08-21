Kiss of the Spider Woman: il nuovo trailer del musical con Jennifer Lopez dal romanzo di Manuel Puig

News Cinema

In arrivo un nuovo adattamento cinematografico, stavolta in musical, del romanzo di Manuel Puig Il bacio della donna ragno. Alla regia Bill Condon e nel cast Jennifer Lopez e Diego Luna. Ecco il full trailer di Kiss of the Spider Woman.

A giugno vi avevamo mostrato il primo trailer di Kiss of the Spider Woman, il musical di Bill Condon che è un nuovo adattamento del bellissimo romanzo di Manuel Puig "Il bacio della donna ragno" (se non l'avete letto, vi consigliamo di farlo), dopo il film del 1989 di Hector Babenco, per cui William Hurt vinse l'Oscar nel ruolo di Molina. Le prime immagini del musical (a sua volta trasposizione di quello di Broadway), dove Jennifer Lopez interpreta la mitica donna ragno, protagonista del film che Molina racconta al suo compagno di cella, promettono davvero bene. In questa versione della storia il detenuto omosessuale, Molina, messo in cella con l'attivista Valentìn per farlo parlare in cambio della libertà dalla dittatura, è interpretato dall'esordiente Toniatuh, mentre Diego Luna ha il ruolo di Valentìn.

Il bacio della donna ragno: la trama e il poster del musical

Bill Condon, che ha diretto già Dreamgirls e La Bella e la Bestia, torna al genere con questa versione in technicolor (nelle scene dei film) del musical di Broadway Kiss of the Spider Woman. La storia, come vi abbiamo in parte detto, è quella di Valentìn, un detenuto politico che ha resistito a tutte le torture per farlo parlare e che si ritrova a dividere la cella con Molina, un vetrinista omosessuale condannato per atti osceni in luogo pubblico. Nonostante le differenze, i due finiscono per avvicinarsi: Molina racconta a Valentìn la trama di un musical hollywoodiano con la sua diva preferita, Ingrid Luna, aiutandolo a evadere dalla disperazione e dal dolore. Ma le cose precipitano quando Molina, a cui è stata promessa la libertà in cambio di informazioni strappate a Valentìn, si rende conto che non può e non vuole tradire la persona che ha imparato ad amare. Il musical del 1992 ha vinto il premio Tony. Non vediamo l'ora di vederlo ma al momento non conosciamo ancora la data di uscita italiana. Intanto ecco il poster.