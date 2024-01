Killers of the Flower Moon in streaming su Apple TV+ dal 12 gennaio

News Cinema

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, interpretato da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, è in dirittura d'arrivo su Apple TV+: la notizia ha una particolare importanza perché va ricordato che, nonostante l'uscita cinematografica, il lungometraggio è una produzione Apple Studios, quindi per la casa della Mela rappresenta un investimento di prestigio che va oltre la sala. Dal 12 gennaio il film sarà disponibile in tutto il mondo per gli abbonati alla piattaforma. Leggi anche Killers of the Flower Moon: la recensione del film di Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon, la trama e i numeri del film di Martin Scorsese