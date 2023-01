Kevin Costner, altro che Yellowstone: in affitto il suo ranch!

News Cinema

Che ne direste di passare del tempo nel ranch di Kevin Costner, specialmente se siete magari fan della star di Yellowstone e Balla coi lupi? Speriamo per voi che abbiate seri risparmi da parte...

Dal 1° marzo di nuovo su Sky Atlantic e NOW con l'attesissima quinta stagione di Yellowstone, il buon Kevin Costner respira western come una seconda aria, incarnando le radici americane con serietà, nostalgia e passione... da sempre. Al punto da essere in possesso del Dunbar Ranch, una proprietà trasformata in resort di lusso e dal sapore tradizionale, che non può mancare in un itinerario vacanziero... nel caso siate ricchi e/o influencer e vogliate respirare la stessa aria di Kevin. Leggi anche Horizon: il nuovo western di Kevin Costner sarà diviso in quattro parti Yellowstone 5: Trailer Italiano Ufficiale: Yellowstone 5: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie su Sky e NOW - HD

Il Dunbar Ranch di Kevin Costner, dove si trova, quanto è grande e quanto costa

Per chi vorrebbe letteralmente vivere in Balla coi lupi, Kevin Costner mette a disposizione di turisti economicamente abbienti il suo Dunbar Ranch, battezzato così proprio per rendere onore al suo John Dunbar in quel film (vincitore di sette premi Oscar nel 1991). La proprietà di quasi 65 ettari è poco distante da Aspen in Colorado, divisa in edificio principale, casa sul lago e casa sul fiume, senza farsi mancare un campo da baseball (potrebbe mai farselo mancare proprio lui?) e una pista per la slitta. Con dodici stanze da letto e otto bagni, può ospitare fino a ventisette persone nelle varie strutture: vista a scelta tra l'Independence Pass e il Monte Aspen.

Siete interessati a spendere i 36.000 dollari a notte per un'esperienza del genere? Nel caso, vi conviene scegliere la stagione invernale, perché la struttura mette a disposizione una pista privata di pattinaggio su ghiaccio, scivolo per lo snow tubing, slitta con cani, battute di pesca, escursioni e naturalmente cavalcate.





Costner da regista ha al momento in preparazione quattro lunghi film connessi, un'epopea western in un arco narrativo di quindici anni, Horizon, che potrebbe esser resa disponibile in streaming ma anche in sala. Dietro alla macchina da presa, Kevin non a caso si è in precedenza occupato due volte su tre di western: nel citato Balla coi lupi (1990) e in Terra di confine - Open Range (2003). Non è escluso che da un certo punto di vista si possa considerare tale anche il post-apocalittico L'uomo del giorno dopo (1997).