Kenneth Branagh sarà ancora Poirot in A Haunting in Venice: Jamie Dornan e Riccardo Scamarcio nel cast

Terzo film della serie tratta da Agatha Christie per Kenneth Branagh, stavolta mai portato al cinema, A Haunting in Venice, dal romanzo Hallowe'en Party (Poirot e la strage degli innocenti). Annunciati nel cast Jamie Dornan, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh e altri.

Per la gioia degli appassionati di Agatha Christie, Kenneth Branagh tornerà nei panni di Hercule Poirot, il baffutissimo investigatore belga, nel terzo film da lui diretto e interpretato, sulla base dei romanzi della giallista inglese. Stavolta è una storia meno nota, mai portata prima al cinema (ma che compare in un episodio ella serie tv Poirot, del 2011), di ambientazione veneziana: il film è infatti A Haunting in Venice, dal libro del 1969 pubblicato in Italia col titolo di "Poirot e la strage degli innocenti". Le riprese sono imminenti ed è stato già annunciato il cast.

A Haunting in Venice: la storia e il cast

Iniziamo dal cast corale di questo A Haunting in Venice, e vi diciamo subito che ci sarà anche Riccardo Scamarcio al fianco di Jamie Dornan, Jude Hill (padre e figlio nel Belfast di Kenneth Branagh), Michelle Yeoh, Tina Fey, Kelly Reilly, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan. Le riprese, giustamente, per una storia ambientata ad Halloween, avranno inizio il 31 ottobre. Nel romanzo tutto inizia quando una ragazzina tredicenne, che sostiene di aver assistito da piccola a un omicidio senza rendersene conto, viene trovata morta in una tinozza utilizzata per il gioco delle mele di Halloween (quello in cui bisogna afferrare coi denti le mele che galleggiano nell'acqua, con le braccia dietro la schiena). Per dovere di cronaca riportiamo che il romanzo, secondo la critica, non è uno dei migliori di Agatha Christie. La Fox, che produce il film, adattato per il cinema da Michael Green, lo descrive come un "inquietante thriller soprannaturale". Questa la breve trama rivelata: "Ormai in pensione, Poirot, che vive in un esilio auto-imposto nella città più affascinante del mondo, partecipa controvoglia a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene ucciso, il detective viene spinto in un mondo sinistro di ombre e segreti".

Alla sua terza regia di un film da Agatha Christie dopo Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, Branagh ha dichiarato: "Questo è uno sviluppo fantastico del personaggio di Hercule Poirot e del franchise di Agatha Christie. Tratto da un complesso e poco conosciuto racconto del mistero ambientato ad Halloween in una città bellissima, è una fantastica opportunità per noi filmmaker, che assaporiamo la possibilità di offrire qualcosa di genuinamente agghiacciante al nostro fedele pubblico".