Keanu Reeves in aeroporto risponde alle mille domande di un giovane fan

Amatissimo per la sua disponibilità, Keanu Reeves non si smentisce ed entra subito tra i trend sui social: intercettato dall'aeroporto di New York da un ragazzino, risponde con pazienza a tutte le sue domande.

Keanu Reeves santo subito! Amatissimo dai fan per la sua gentilezza, pazienza e semplicità, non si è smentito quando un utente twitter, Andrew Kimmel, che ha assistito alla scena all'aeroporto di New York, lo ha visto rispondere al fuoco di fila di domande di un ragazzino che gli aveva chiesto l'autografo. I tweet in cui viene riportato "l'interrogatorio di Reeves", li trovate più sotto, per comodità vi traduciamo le domande e le risposte. Poi, confessa, anche Andrew Kimmel ha ceduto al suo lato nerd e si è fatto avanti per farsi un selfie con l'attore (foto).

I Tweet su Keanu Reeves col botta e risposta

"Oggi Keanu Reeves era sul mio volo da Londra a New York. Un ragazzino al ritiro bagagli gli ha chiesto un autografo e poi ha iniziato a fargli una serie di rapide domande, una dopo l'altra. Keanu ha risposto felicemente ad ognuna di loro...

Ragazzino: "Eri a Londra?" Reeves: "A girare un documentario". Ragazzino: "ho visto su Internet che eri al Grand Prix" (pronunciando la x). Reeves: "Sì, al Grand Prix! (con un perfetto accento francese, senza correggerlo). Formula 1, auto da corsa!" Ragazzino: "Tu guidi?" Reeves: "Non in Formula 1, ma mi piace guidare le moto". Ragazzino: "Vivi a New York?" Reeves: "Vivo a Los Angeles". Ragazzino: "quanto resterai a New York?" Reeves: "4... no, 5, 5 giorni". Ragazzino: "che vai a fare a New York?" Reeves: "Vado a vedere uno show di Broadway". Ragazzino: "quale?" Reeves: "American Buffalo, di David Mamet". Ragazzino: "dove starai a New York"? Reeves: "a Midtown".

A questo punto il ragazzino stava esaurendo le domande, quindi Keanu ha iniziato a torchiarlo 🤣: "Tu perché eri in Europa? Quali musei hai visto a Parigi? Quale hai preferito?"

Andrew Kimmel commenta poi "Non avrebbe potuto essere più gentile, specialmente dopo un volo internazionale. Ho pensato di condividerlo perché quest'uomo è una persona eccellente e piccoli momenti come questi possono fare una grande differenza nella vita delle persone. Abbiamo bisogno di più Keanu!". E come dargli torto? Ce ne vorrebbero, davvero, molti di più!

Kid: Why were you in London?



KR: Filming a documentary.



Kid: I saw online you were at the Grand Prix (pronouncing the x)



KR: Yes, the Grand Prix (in a French accent, without correcting him). F1! Race cars!



Kid: Do you drive?



KR: Not F1, but I like riding motorcycles. — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022

Kid: What broadway show?

KR: American Buffalo! Mamet!



Kid: Where are you staying in NY?

KR: Midtown!



By this time the kid was running out of questions, so Keanu started grilling him 🤣 Why were you in Europe? What galleries did you go to in Paris? What was your favorite? — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022