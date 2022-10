Keanu Reeves: ecco il supereroe Marvel che sognavo di interpretare da bambino

News Cinema

Durante la sua partecipazione allo show di Jimmy Kimmel, Keanu Reeves ha parlato del suo fumetto BRZRKR, di quelli che leggeva, e ha rivelato quale eroe Marvel avrebbe voluto essere quando aveva 10 anni.

Keanu Reeves è uno dei beniamini del pubblico. E giustamente. Perché nonostante sia una megastar protagonista di franchise di grande successo, da The Matrix a John Wick, è rimasto semplice, alla mano e per niente divo. È inoltre un uomo molto generoso e una persona di rara simpatia. Molti si chiedono quando toccherà anche a lui un ruolo da supereroe Marvel o DC, visto che non ha mai fatto mistero di amare i fumetti e ne ha addirittura scritto uno, Brzrkr, su un guerriero immortale, che diventerà un anime e un film live action con lui stesso come protagonista. Ospite di Jimmy Kimmel, Reeves ha parlato del secondo volume appena uscito del fumetto e del supereroe che avrebbe voluto essere quando aveva 10 anni.

Keanu Reeves, l'amore per i fumetti e il suo sogno da bambino di essere...

Jimmy Kimmel ha iniziato con una domanda a Keanu Reeves proprio sul suo lato nerd e l'attore ha risposto: "Forse ho perso il distintivo da nerd invecchiando, ma quando ero più giovane ero parecchio nerd coi fumetti". Al che Kimmel ha ribattuto che quando uno da bambino ama tantissimo i fumetti è un nerd ma quando ha passato i 50 e li ama ancora, a tutti gli effetti è un nerd, e Reeves ha ammesso di esserlo ancora. Da piccolo, ha detto, leggeva Richie Rich e Archie, verso l'adolescenza un classico della controcultura come The Fabulous Flurry Freak Brothers e da adulto Batman, Superman, Iron Man e quando ha conosciuto Frank Miller gli si è aperto un mondo. Ha citato poi Wolverine, Akira

A quel punto della conversazione, che trovate integralmente qua sotto, Kimmel gli ha specificamente chiesto quale personaggio il bambino di 10 anni che è stato avrebbe voluto interpretare e dopo averci pensato un po' su, Reeves ha risposto "Penso che il me decenne avrebbe voluto... probabilmente avrebbe voluto essere Ghost Rider", il personaggio Marvel che, come sappiamo, è stato interpretato al cinema da Nicolas Cage. Com'è ormai noto, Reeves e Kevin Feige hanno parlato di un possibile ingresso dell'attore nel MCU, pensando a quale potesse essere il ruolo più adatto a lui. A Kimmel, parlando della Marvel, Keanu Reeves ha detto: "È fortissimo. Penso che il modo in cui i film Marvel si sono sviluppati e quello che sono sia davvero spettacolare e sarebbe fantastico farne parte". Dal momento che sarebbe assolutamente perfetto come Ghost Rider e che il personaggio è in attesa di un recasting, pensiamo che si tratti di un suo suggerimento al big boss dei Marvel Studios. Chissà che dopo il turno di Nic Cage il motociclista infernale non possa tornare sullo schermo interpretato proprio da Keanu Reeves.