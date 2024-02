Kasia Smutniak in Canto delle Meduse, nuovo film di Paolo Taviani

News Cinema

Kasia Smutniak sarà nel cast del nuovo film di Paolo Taviani, Canto delle Meduse, al suo secondo lavoro senza il compianto fratello Vittorio. Quattro racconti intrecciati sullo sfondo della pandemia, con una radice nella Roma di 2000 anni fa. Produce la Fandango.

Paolo Taviani a 92 anni torna dietro alla macchina da presa, per il suo secondo lavoro senza lo scomparso fratello Vittorio, dopo Leonora Addio. Il film, prodotto da Fandango e RAI Cinema, s'intitola Canto delle meduse e avrà tra i suoi protagonisti anche Kasia Smutniak. Taviani intreccia quattro diverse storie sullo sfondo della pandemia del 2020, trovando però radici molto lontane. Ecco come il regista racconta il lavoro.

Canto delle Meduse, il nuovo film di Paolo Taviani