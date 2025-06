Karate Kid: Legends è al cinema, un video recap della saga, una clip italiana e un quiz severo per il giovane protagonista!

News Cinema

Karate Kid: Legends con Jackie Chan, Ralph Macchio e il giovane Ben Wang è da oggi al cinema. Vediamo cosa potete aspettarvi e guardiamo un paio di video, dove i veterani raccontano l'evoluzione della saga e sottopongono Ben a un fuoco di fila di domande. Vi mostriamo anche una sequenza in italiano del film.

Karate Kid: Legends è nei cinema italiani da oggi 5 giugno: possiamo mostrarvi alcuni video che permettono di ripercorrere brevemente questa saga cinematografica, che ora unisce il vecchio corso (Ralph Macchio) e il nuovo (Jackie Chan), per allenare un giovane allievo sospeso tra i due, Li Fong, interpretato dal giovane Ben Wang. Cominciamo questa presentazione con una clip in italiano, dove il povero Li viene sorpreso al buio da Mr. Han: tranquilli, fa tutto parte dell'allenamento... Ma non abbassate mai la guardia!



Karate Kid: Legends: Un combattimento tra Jackie Chan e Ben Wang nella Prima Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Karate Kid: Legends, un punto di arrivo dopo quarant'anni

In Karate Kid: Legends di John Entwistle si racconta del giovane Li Fong, trasferitosi da Pechino a New York: promessa del kung-fu, legatissimo al suo maestro Mr. Han, Li non sa però nulla di karate, quindi soccombe quando viene sfidato dal bullo Jake. A quel punto è lo stesso Han che cerca l'aiuto del primo leggendario Karate Kid, cioè Daniel LaRusso!

Proprio il personaggio di Ralph Macchio tenne a battesimo questa fortunata saga, a partire da The Karate Kid - Per vincere domani (1984) di John G. Avildsen (sì, stesso regista del primo Rocky!), foriero di una nomination all'Oscar per Pat Morita, l'attore che interpretava l'appunto leggendario Maestro Miyagi: entrato nel mito il suo tormentone d'allenamento "Dai la cera, togli la cera". Il successo portò ai seguiti The Karate Kid II - La storia continua (1986) e Karate Kid III - La sfida finale (1989), con cast e regia invariati. Ci fu un tentativo di reboot al femminile con Hillary Swank in Karate Kid 4 (1994), mantenendo solo la presenza obbligatoria di Miyagi. Se Morita è deceduto nel 2005, la storia è sopravvissuta, e ha visto un secondo reboot cinematografico con The Karate Kid: La leggenda continua (2010), con protagonista Jaden Smith, introduzione del personaggio di Mr. Han, interpretato da Jackie Chan come in Legends. Macchio e Chan non si erano finora incontrati, ma il primo è stato tra i protagonisti della serie sequel Cobra Kai, affiancando il Johnny Lawrence di William Zabka, ex-rivale del suo Daniel nella saga originale. La serie è stata molto ben accolta per sei stagioni (2018-2025), partita con finanziamenti YouTube e approdata su Netflix dalla terza stagione.

In Karate Kid: Legends i filoni confluiscono: in questo video di riepilogo ci si concentra sulla saga cinematografica, in compagnia dei protagonisti dell'ultimo lungometraggio.



Karate Kid: Legends: "Un'Eredità duratura": Ripercorriamo tutti i film della saga insieme a Ralph Macchio, Jackie Chan e al nuovo giovane protagonista Ben Wang - HD

Karate Kid: Legends, un test per i fan di Ralph Macchio e Jackie Chan, più il trailer