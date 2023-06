Juror #2 - Alcune foto dal set confermano l'inizio delle riprese del thriller di Clint Eastwood

News Cinema

Clint Eastwood e Nicholas Hoult sono stati immortalati sul set di Juror #2, thriller che sancirà la fine della carriera del regista. Nel cast, anche Toni Collette e Kiefer Sutherland.

Le riprese di Juror #2 - lungometraggio che sancirà la fine della prolifica carriera di Clint Eastwood - sono ufficialmente cominciate. A confermarlo, alcune foto trapelate in rete, che mostrano il regista e il protagonista Nicholas Hoult immortalati sul set allestito a Savannah (Georgia).

Juror #2 - Clint Eastwood e Nicholas Hoult protagonisti di alcuni scatti dal set

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, i lavori sull'ultima fatica di Clint Eastwood - 93 anni compiuti lo scorso 31 maggio - procedono quindi a gonfie vele. Come accennato, il regista e Nicholas Hoult sono infatti stati fotografati sul set, durante le riprese. Hoult - che negli scatti trapelati in rete appare vestito con abiti causal - presterà corpo e voce al protagonista del progetto, Justin Kemp, un giovane padre di famiglia implicato in un processo per omicidio, in qualità di giurato. Quando però si renderà conto di essere lui il colpevole - ha infatti ucciso la vittima in un incidente d'auto - dovrà decidere se costituirsi o se trovare un modo per manipolare la giuria, facendo scagionare l'imputato innocente e, allo stesso tempo, eliminando i sospetti sul suo coinvolgimento. Al suo fianco troviamo poi Toni Collette e Kiefer Sutherland, nei panni rispettivamente del procuratore distrettuale che si occupa del caso e dello sponsor di Kemp durante le riunioni degli Alcolisti Anonimi. Completano poi il cast, in ruoli non ancora rivelati, Zoey Deutch, Leslie Bibb e Gabriel Basso - divenuto una star internazionale grazie alla serie Netflix The Night Agent, già rinnovata per una seconda stagione.

PHOTOS: Clint Eastwood and Nicholas Hoult on the set of "Juror #2" in front of Memorial Health.



See more behind-the-scenes pics: https://t.co/WrsOow6YmI pic.twitter.com/nUjpjCEF9L — WSAV News 3 (@WSAV) June 29, 2023

Juror #2 è basato su una sceneggiatura scritta da Jonathan Abrams, mentre Eastwood è coinvolto anche come produttore. Il regista ha inoltre personalmente scelto il progetto a cui dedicarsi per concludere la sua carriera, - dopo aver esaminato moltissimi script - ed ha partecipato attivamente ai processi di casting. La produzione del lungometraggio è cominciata ad aprile - Warner Bros., casa di produzione del lungometraggio, stava infatti ancora definendo gli ultimi dettagli del budget e le tempistiche. Il sodalizio fra Eastwood e Warner dura ormai da cinquant'anni e dal 2008 - anno di rilascio di Gran Torino - il cineasta ha diretto film distribuiti esclusivamente da Warner, dando vita a ben 10 progetti - fra cui spiccano Invictus, Sully, American Sniper e Richard Jewell. Nicholas Hoult, apparso di recente nella dark comedy Reinfeld, è atteso anche in Nosferatu di Robert Eggers. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti su Juror #2, in attesa di scoprire la data d'uscita.