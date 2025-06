Jurassic World - La rinascita: un film di Ridley Scott ha spinto il regista a cercare un determinato collaboratore

News Cinema

Quando ha accettato di dirigere Jurassic World - La rinascita, Gareth Edwards ha proposto alcuni collaboratori che riteneva idonei all'impresa: in particolare era stato colpito dalla fotografia di uno specifico film di Ridley Scott.

Dal 2 luglio sarà al cinema Jurassic World - La rinascita di Gareth Edwards, che eredita la saga da Colin Trevorrow (e ancora prima da Steven Spielberg), entrando in un reboot in compagnia di Scarlett Johansson, altro nuovo acquisto. Parlando con SFX Magazine, Edwards ha spiegato come abbia cercato i collaboratori giusti per affrontare un mastodontico impegno da 180 milioni di dollari di budget, stando a The Hollywood Reporter. Standard tecnici molto alti da eguagliare, per la committenza Universal Pictures ma soprattutto per gli esigentissimi fan, abituati assai bene da oltre trent'anni a questa parte. Come direttore della fotografia, un film di Ridley Scott ha aperto gli occhi di Gareth...

Il direttore della fotografia di Le crociate per Jurassic World - La rinascita