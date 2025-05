Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson racconta di più della sua Zora Bennett

News Cinema

Tra non molto Scarlett Johansson tornerà al cinema con Jurassic World: La Rinascita e ha anticipato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, Zora.

Scarlett Johansson è cresciuta con Jurassic Park e, quando è stata scelta per guidare la nuova trilogia di Jurassic World, non ha potuto contenere il proprio entusiasmo. In precedenti interviste, la star Marvel aveva già condiviso tutta la sua gioia all’idea di dare un contributo all’universo messo in piedi tempo addietro da Steven Spielberg. E sarà proprio la Johansson a guidare il nuovissimo cast che subentrerà a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, inaugurando una nuova era nello scenario giurassico. In merito al suo personaggio, Zora, Scarlett Johansson ha raccontato nel dettaglio da dove arriva e come il suo passato militare avrà un impatto sulla sua avventura.

Jurassic World: La Rinascita, Scarlett Johansson racconta nel dettaglio il passato militare del suo personaggio

Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett in Jurassic World: La Rinascita, prossimo capitolo che inaugurerà una nuova trilogia. Zora è una donna rude ma adorabile, un’agente di sicurezza che scorterà una squadra nella natura selvaggia alla ricerca di diversi campioni di DNA di dinosauri sperando di poter dare un contributo alla scienza. La loro è una missione molto delicata che coinvolge creature misteriose e pericolose, ma la situazione precipita rapidamente, sfuggendo di mano. Ai microfoni di Entertainment Weekly, Scarlett Johansson ha anticipato qualche dettaglio in più su Zora e su come il suo passato militare avrà un impatto sulle sue decisioni:

Zora ha avuto una lunga carriera nell'esercito e nella sicurezza privata. È una persona che ha dedicato la sua vita al servizio e all'aiuto alle persone. Ha vissuto molte perdite, eppure mantiene un atteggiamento positivo e un umorismo eccezionale, anche nei momenti difficili. Volevo che brillasse di luce propria.