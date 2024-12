News Cinema

David Koepp ha già lavorato a Jurassic Park e ha paragonato quel primo capitolo giurassico a Jurassic World: La Rinascita, rivelando perché sono simili.

Il franchise di Jurassic World sta per ripartire con un nuovo capitolo che inaugurerà una nuova trilogia. Si intitola Jurassic World - La Rinascita, ma al timone vedrà un nome già noto. Ad occuparsi della sceneggiatura è proprio David Koepp, colui che tempo addietro ha firmato la storia di Jurassic Park diretta da Steven Spielberg. Ed è sorto spontaneo paragonare i due film.

Jurassic World: La Rinascita, lo sceneggiatore lo paragona a Jurassic Park

Sono trascorsi tanti anni da quando Jurassic Park è arrivato al cinema conquistando gli spettatori di tutto il mondo ed è proprio per amore di quel franchise che è stato possibile proseguire con Jurassic World. In vista del nuovo capitolo La Rinascita, che introdurrà nuovi personaggi e rispettivi interpreti, lo sceneggiatore David Koepp non ha potuto fare a meno di paragonare questo capitolo con il primo Jurassic Park del 1993, la cui sceneggiatura è stata scritta di proprio pugno con Michael Crichton. In una recente intervista, lo sceneggiatore ha anticipato che La Rinascita sarà più vicino nello spirito al primo Jurassic Park rispetto alla precedente trilogia di Jurassic World con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Spero che alla gente piaccia il film perché la serie tendeva a cambiare dopo [Jurassic Park III], e sembrava: 'Ok, quindi cambiamo tono.' Steven [Spielberg] e io eravamo interessati a un tono che fosse forse più simile al primo film. L'ho visto all'inizio come un film di missione. Sviluppare un team limitato e una cosa che devono realizzare, è stato tutto molto divertente. Ed è stato semplicemente divertente tornare a quel mondo di grandi avventure supportato dalla vera scienza e scrivere alcuni nuovi personaggi fantastici. Non capita spesso di avere una lavagna vuota e dire: ‘Cosa vuoi fare?’. Non c'erano aspettative di franchising a parte i dinosauri.

La trama di Jurassic World: La Rinascita ruota attorno ad una missione delicata dove un team di intrepidi dovrà procurarsi campioni di DNA di tre creature colossali che vivono tra terra, mare e aria. In merito al film, Koepp ha confessato di aver stilato un elenco di nove comandamenti da rispettare:

Una lista di cose che dovevamo rispettare. Uno ad esempio riguarda gli eventi dei sei film precedenti che non possono essere contraddetti o negati, perché non mi piacciono i retcon. Non li trovo divertenti. Due, l’umorismo è ossigeno. La scienza deve essere reale. Sai, tutte quelle cose che volevamo che fossero nel nostro film. E mi sono divertito molto a farlo con Steven e poi con il regista Gareth Edwards.