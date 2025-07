Jurassic World: La Rinascita, Jonathan Bailey ricorda la reazione di Jeff Goldblum al suo casting

News Cinema

Jonathan Bailey sapeva di aver ottenuto la parte in Jurassic World: La Rinascita già durante le riprese di Wicked e racconta come ha reagito Jeff Goldblum quando la notizia è stata condivisa pubblicamente.

Nelle ultime settimane Jonathan Bailey ha animato di nuovo il grande schermo in un ruolo di spicco in Jurassic World: La Rinascita, ma non molto tempo prima aveva condiviso lo schermo con Ariana Grande e Cynthia Erivo in Wicked. Interprete del principe Fiyero, il ragazzo più popolare della Shiz University, ha condiviso l’esperienza con Jeff Goldblum scelto per interpretare lo spietato e subdolo mago di Oz. Ma i due attori hanno anche un altro elemento in comune che oseremo definire giurassico. Come avrà reagito Jeff Goldblum al suo casting?

Jurassic World: La Rinascita, come Jeff Goldblum ha reagito al casting di Jonathan Bailey

Prima di Jonathan Bailey, anche Jeff Goldblum ha dato un contributo al franchise di Jurassic Park interpretando uno dei personaggi più apprezzati, Ian Malcolm. A distanza di oltre trent’anni, anche al collega di Wicked Jonathan Bailey è toccato dare un contributo all’avventura tra i dinosauri di Jurassic World. Tra i protagonisti di La Rinascita, Bailey ha interpretato l’esperto Henry Loomis, molto più interessato alla scienza e alla tutela delle creature piuttosto che alla loro cattura. Ospite del programma radiofonico Capital Breakfast, Bailey ha raccontato di aver scoperto di aver ottenuto la parte molto tempo prima di Wicked e di come Goldblum abbia manifestato tutto il suo supporto quando la notizia è diventata di pubblico dominio: “Mi ha semplicemente detto: ‘Divertiti’. E finché avrò reso orgoglioso Jeff, allora andrà tutto bene”.