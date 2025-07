Jurassic World: La rinascita è primo al boxoffice italiano del weekend... ed è la migliore partenza mondiale del 2025

News Cinema

Non solo Jurassic World - La rinascita è primo al botteghino italiano del weekend, ma il suo è il migliore lancio mondiale del 2025. Da noi al secondo posto c'è F1, seguito in terza posizione dal remake di Dragon Trainer.

I dinosauri potranno pure essersi estinti, ma il mito di Jurassic Park è sempreverde: Jurassic World: La rinascita alla sua uscita ha guadagnato subito la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 4.290.400 euro raccolti in cinque giorni (fonte Cinetel). Risultato buono per il periodo, ma le cifre mondiali raccontano una storia trionfale: il film con Scarlett Johansson, diretto da Gareth Edwards, ha debuttato negli USA con 147.300.000 dollari nel weekend allungato dell'Independence Day, totalizzando nel mondo già 318.300.000 (fonte Boxofficemojo). Con questa cifra il lungometraggio Universal, che rappresenta un nuovo reboot della saga, dopo la conclusione della seconda trilogia due anni fa, è diventato il miglior esordio mondiale del 2025, scalzando i 313.700.000 di Un film Minecraft. Secondo The Numbers questo settimo film della saga, cominciata nel lontano 1993 con Jurassic Park, è costato sui 180 milioni, per cui sta già sfiorando il pari. A fine corsa genererà un bel profitto, oltre alla certezza che questo franchise è davvero immarcescibile!