Jurassic World: Il Dominio, uno spettacolare video di 5 minuti con il prologo del film!

News Cinema

Il nuovo film della saga di Jurassic Park, ovvero Jurassic World: Il Dominio, arriverà al cinema solo nell'estate del 2022, ma la Universal ha appena reso disponibile online una spettacolare anteprima con i primi 5 minuti del film diretto da Colin Trevorrow.

Arriverà al cinema all'inizio dell'estate 2022 Jurassic World: Il Dominio, terzo film della nuova saga che ha fatto rivivere il mondo di Jurassic Park. Ma nonostante i circa 7 mesi che ci separano dall'uscita del film, che vede il ritorno alla regia di Colin Trevorrow, a sorpresa la Universal Pictures ha reso disponibile online poco fa uno spettacolare video con i primi 5 minuti del film.

Un Prologo originale di 5 minuti che riporta indietro gli spettatori di 65 milioni di anni e mostra loro come era il mondo prima che gli esseri umani esistessero. Il Prologo fa anche intravedere un mondo in cui i dinosauri sono fra noi



Jurassic World: Il Dominio: I Primi 5 minuti del film in anteprima - HD

Scritto dallo stesso Colin Trevorrow e da Emily Carmichael, Jurassic World: Il Dominio vedrà nel suo cast Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, già protagonisti del primo film della saga diretto da Steven Spielberg nel 1993, oltre, ovviamente, a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, protagonisti di questa nuova trilogia iniziata nel 2015 con Jurassic World e proseguita nel 2018 con Jurassic World: Il Regno distrutto diretto da Juan Antonio Bayona.