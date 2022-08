Jurassic World - Il dominio, su CHILI in streaming l'ultimo capitolo della saga

News Cinema

Su CHILI in streaming e download sbarca Jurassic World - Il dominio, un kolossal che non solo chiude la nuova trilogia di Jurassic Park, ma si propone di chiudere l'intera saga, coinvolgendo anche il cast originale dei primi film!

In streaming e download su CHILI c'è Jurassic World - Il dominio: il film è il capitolo conclusivo della nuova trilogia di Jurassic Park, ma è anche il sipario (provvisorio, immaginiamo) sulla saga intera. Torna a dirigerlo Colin Treworrow, che aveva firmato Jurassic World nel 2015 e si era limitato a scrivere Jurassic World: Il regno distrutto nel 2018. Il kolossal ricco di azione ed effetti visivi, a cura dell'Industrial Light & Magic, arriva su CHILI forte di un incasso mondiale di oltre 900 milioni di dollari. Guarda Jurassic World - Il dominio su CHILI

Jurassic World - Il dominio, l'invasione della specie dominante

In Jurassic World- Il dominio sono trascorsi quattro anni dalla distruzione della mitica Isla Nublar. La conseguenza apocalittica è stata la diffusione di tutti i dinosauri nel mondo, tanto che ormai c'è da temere che gli esseri umani non saranno più la specie dominante sul pianeta. I dinosauri dopotutto, al di là delle dimensioni, sono in molti casi anche predatori... C'è un modo di fermare questa deriva, oppure l'equilibrio del mondo si sta ridefinendo, e all'umanità non rimarrà che adattarsi? Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Deering (Bryce Dallas Howard) si sono ormai fatti carico della giovane Maisie, involontaria prima clone umana, ma cercano di proteggere anche la velociraptor Blue e la sua progenie dalle mire di un magnate. Nel frattempo, la dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern) sta indagando su misteriose locuste insieme al suo ex-partner Alan Grant (Sam Neill): sembrano essere collegate allo stesso magnate, per il quale peraltro lavora il matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Come si intrecceranno i destini di questi personaggi?



