Jurassic World Il Dominio: la foto del feroce dinosauro Giga, che "somiglia" a Joker

News Cinema

Empire ha pubblicato una foto di scena di Jurassic World Il Dominio in cui si vede il dinosauro più cattivo del film: il Giganotosaurus o Giga, che il regista Colin Trevorrow paragona al Joker.

"Più grandi, perché devono essere sempre più grandi?" - esclama Jeff Goldblum alias Ian Malcolm alla fine del trailer di Jurassic World Il Dominio. Mentre pronuncia queste parole ed è insieme agli altri personaggi del film, ha di fronte una creatura gigantesca, di cui vediamo solamente una zampa. Non è una bella zampa e ha minacciosi artigli. Ebbene, oggi vediamo l'animale per intero, grazie a una fotografia pubblicata da Empire

Il nuovo e feroce dinosauro è lo Giganotosaurus, per gli amici "Giga". Anche se può sembrare un ibrido come l'Indominus Rex, si tratta di una creatura di cui è stata documentata l'esistenza nel periodo Cretacico Superiore. Ovviamente non si tratta di una specie amichevole, tanto che il regista Colin Trevorrow lo ha voluto paragonare a un noto cattivo dei fumetti: "Volevo qualcosa che ricordasse il Joker. Il (Giganotosaurus) vuole soltanto vedere il mondo bruciare".

Insomma, Giga, non è contento di trovarsi in un mondo in cui uomini e dinosauri convivono pacificamente e quindi darà del filo da torcere a Claire (Bryce Dallas Howard), Owen Grady (Chris Pratt), Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e al già citato Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Leggi anche Jurassic World - Il dominio, svelata la durata del film! Leggi anche Jurassic World 4 è possibile? Risponde il producer di Jurassic World - Il dominio

La foto del Giganotosaurus

Da quello che sappiamo, il Giganotosaurus era di massicce dimensioni (dai 12 ai 13 metri). Nella foto di Empire vediamo la sua affilata dentatura. Il bestione deve aver rovesciato il fuoristrada su cui è salito, e i personaggi principali lo contemplano atterriti. Solo Ian Malcolm, che ha voltato la testa, ha il coraggio di guardarlo dritto negli occhi:

Jurassic World Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. Nel cast ci sono anche Daniella Pineda, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, BD Wong, Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Campbell Scott e DeWanda Wise. L'uscita in sala è prevista per il 9 giugno.