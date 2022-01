Jurassic World 4 è possibile? Risponde il producer di Jurassic World - Il dominio

News Cinema

Il veterano di Hollywood Frank Marshall, producer del nuovo Jurassic World - Il dominio, risponde a una domanda dei fan: dopo Jurassic World 3, un Jurassic World 4 è possibile?

Il 9 giugno sarà finalmente in sala, dopo oltre un anno di ritardo, Jurassic World: Il Dominio, ma dopo il terzo capitolo sarà possibile un Jurassic World 4? Ai fan il mondo dei dinosauri tenuto a battesimo da Michael Crichton e Steven Spielberg non basta mai, quindi la domanda è stata rivolta al coproduttore di Jurassic World 3 Dominion, cioè l'immarcescibile Frank Marshall. Leggi anche Jurassic World - Il dominio: uno spot TV porta i dinosauri sulle piste delle Olimpiadi Invernali

Jurassic World 4: quante sono le possibilità secondo Frank Marshall

Forse il grande pubblico non conosce il producer Frank Mashall, ma con sua moglie Kathleen Kennedy (attuale presidente della Lucasfilm), ha coprodotto pietre miliari della nostra formazione cinematografica: citiamo solo I predatori dell'arca perduta, Ritorno al futuro, Il sesto senso, Gremlins, Fandango, Chi ha incastrato Roger Rabbit... e ci fermiamo qui per brevità. Questo solo per premettere che Marshall è uno che, dopo decenni, sa dosare le parole, anche nell'intervista che ha concesso a /Film su Jurassic World: Il Dominio. Vedremo un Jurassic World 4?

Penso che Il Dominio chiuderà la trilogia, ma non ci adageremo sugli allori. Ci prenderemo una pausa, per capire quale sarà il futuro. Abbiamo questa serie fantastica su Netflix, Jurassic World - Nuove avventure. Naturalmente vogliamo realizzare film buoni, di qualità, con una narrazione grandiosa, ottimi sceneggiatori e registi, ma decisamente vogliamo fare altro nel mondo di Jurassic World.