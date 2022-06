Jurassic World - Il dominio, il presagio di Alan Grant già da Jurassic Park?

News Cinema

In Jurassic World - Il dominio, i dinosauri abitano la Terra intera: Sam Neill alias Alan Grant ride di gusto a una profezia che qualcuno ha letto in una scena del primo storico Jurassic Park...

Jurassic World - Il dominio ha portato alle estreme conseguenze l'incontrollabilità dei dinosauri ricreati nel primo lontano Jurassic Park: ricorderete che, in teoria, non dovevano poter riprodursi perché non esistevano maschi tra gli animali ricreati in vitro. Poi accadeva qualcosa... la rete ha una teoria piuttosto bizzarra: diversi fan hanno visto in una scena di Jurassic Park con Alan Grant alias Sam Neill, tornato in Il dominio, il presagio di quello che sarebbe accaduto. Ma cosa ne pensa l'interessato? Leggi anche Jurassic World: il Dominio, la recensione del film che conclude una saga

Jurassic Park, Alan Grant e la cintura di sicurezza: la risposta di Sam Neill

Sam Neill in Jurassic World - Il dominio torna a intepretare il mitico paleontologo Alan Grant, introdotto proprio dal seminale Jurassic Park di Steven Spielberg nel lontanissimo 1993. In quest'ultimo film si scopriva che creare solo dinosauri femmine non aveva impedito agli animali di riprodursi: il DNA di rana usato per completare alcune sequenze genetiche aveva consentito ai dinosauri di cambiare sesso, per assicurare la sopravvivenza della specie. Secondo diversi fan, questo colpo di scena era anticipato in Jurassic Park da una delle sequenze iniziali sull'elicottero, dove Alan Grant non riesce ad allacciarsi la cintura di sicurezza, perché sta cercando di connettere due "prese femmina"! Una delle tipiche teorie figlie di un numero eccessivo di visioni di un film. Non ce ne voglia chi ci credeva, perché Sam Neill, intervistato da Gizmodo, si è fatto una sonora risata...

Non credo che avesse un grande senso metaforico! [ride] No, non penso che fosse da interpretare così. È solo che Alan Grant odia la tecnologia, odia i computer. Odia tutto ciò che abbia a che fare col mondo moderno e anche le cinture di sicurezza, che magari voi pensate siano relativamente ovvie da gestire. Ma sono stato su elicotteri in cui ti domandi: dove diavolo lo metto questo? Però è interessante. È il tipo di cosa che succede su internet. "Due parti femmina". Troppo buffo!