Jurassic World - Il Dominio, il capitolo finale della saga su NOW

News Cinema

Dal 1 gennaio, su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW c'è l'ultimo capitolo della saga di Jurassic Park, quel Jurassic World - Il dominio che ha chiuso un'epica storia durata trent'anni.

In streaming su NOW e su Sky trovate dal 1 gennaio 2023Jurassic World - Il dominio, un film particolarmente importante per gli appassionati della saga di Jurassic Park, poi evoluta nella trilogia di Jurassic World. Questo sesto capitolo infatti rappresenta non solo la conclusione di questa trilogia, ma anche un punto fermo nella linea narrativa partita proprio trent'anni or sono. Diretto da Colin Treworrow, che aveva tenuto a battesimo questo nuovo arco narrativo con Jurassic World, è ora disponibile sulla piattaforma, insieme a tutti gli altri lungometraggi dell'epica vicenda fortunatissima al botteghino internazionale.

Guarda Jurassic World - Il dominio dal 1 gennaio su NOW

Jurassic World: Il Dominio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jurassic World - Il dominio, l'essere umano cede il passo ai dinosauri?

La storia di Jurassic World - Il dominio ha luogo a quattro anni di distanza dalla devastazione dell'Isla Nublar, al termine del precedente Jurassic World - Il regno distrutto. Ora che i dinosauri si sono diffusi su tutto il pianeta, non si sa fino a quando l'essere umano sarà in grado di mantenere il primato di specie dominante. Il tema che attraversa la storia è la prospettiva di un nuovo equilibrio per il mondo, un adattamento a un modo nuovo di vivere, tenendo presente che diversi dinosauri non sono soltanto enormi, ma anche carnivori...

I dinosauri peraltro non sono nemmeno l'unico problema, perché la dottoressa Ellie Sattler (Laura Dern) investiga con il suo ex-compagno Alan Grant (Sam Neill) su un'indecifrabile invasione di locuste, che potrebbero essere legate alle attività di un magnate: per quest'ultimo lavora poi il famoso matematico Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

Al di là del trio storico del primo Jurassic Park, Il dominio segue naturalmente anche le storie dei personaggi della nuova trilogia, con Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Deering (Bryce Dallas Howard) che provano a proteggere la velociraptor Blue, nel mirino del magnate di cui sopra. Senza contare che la coppia deve anche badare alla giovane Maisie conosciuta nel film precedente, prima clone umana...

Jurassic World e il magico legame tra Owen e Blue

Il rapporto tra Owen Grady (portato sullo schermo da Chris Pratt) e i suoi velociraptor è stato alla base della nuova trilogia sin da Jurassic World, e in questo Jurassic World - Il dominio diventa centrale. Ciò avviene perché Owen protegge inoltre la prole dell'animale, con cui ha instaurato un equilibrio basato sulla fiducia. Owen protegge parallelamente anche Maisie, e in questo modo nella vicenda si crea un parallelo tra la difesa della natura e la difesa della famiglia, legando indissolubilmente il destino degli esseri umani a quello del pianeta intero. Questo video backstage che vi proponiamo approfondisce proprio quest'aspetto del film.



Jurassic World: Il Dominio: Video Backstage Esclusivo: Owen e Blue, un rapporto straordinario - HD

Jurassic Park, la saga intera è su NOW

Dal momento che Jurassic World - Il dominio ha il respiro di un commiato (almeno provvisorio) dalla saga di Jurassic Park, sarebbe comprensibile approfittare della presenza su NOW di tutti i lungometraggi che hanno composto in trent'anni questo appuntamento cinematografico. Si cominciò con Jurassic Park (1993) di Steven Spielberg, una rivoluzione totale nella tecnica cinematografica, premiato con gli Oscar per i migliori effetti visivi, il miglior suono e il miglior montaggio del suono. Seguirono Il mondo perduto - Jurassic Park (1997), ancora firmato da Spielberg, e Jurassic Park III (2001) di Joe Johnston. Dopo oltre dieci anni di stop, la saga ripartì col citato Jurassic World (2015) di Colin Trevorrow, seguito da Jurassic World - Il regno distrutto (2018) di J. A. Bayona, per arrivare appunto a Il dominio, distribuito nel 2022 e ripreso in mano da Trevorrow.

Una curiosità: per quanto con 1.671.540.000 dollari Jurassic World risulti l'incasso in termini assoluti più alto della saga, ricordandosi di aggiornare all'inflazione gli incassi del primo Jurassic Park, il capostipite di Spielberg, al quale collaborò il creatore del marchio Michael Crichton, rimane un imbattibile incasso e un imbattibile fenomeno di costume. Guarda la saga di Jurassic Park / Jurassic World su NOW