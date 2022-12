Jung_E: teaser trailer del film fanta-action coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Il nuovo film scritto e diretto dal regista dell'acclamato zombie movie Train to Busan, Yeon Sang-ho, arriverà in streaming sulla piattaforma il 20 gennaio.

Chi ci segue, ma in generale gli appassionati di horror, sanno da tempo che Train to Busan è stato uno dei migliori film di zombie degli ultimi anni. Ora il regista di quel film e del suo sequel Peninsula, il coreano Yeon Sang-ho, sta per tornare con un nuovo lavoro. Questa volta non si tratta di un horror ma di un action di fantascienza, che si intitola Jung_E e che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 20 gennaio.

Interpretato da Kang Soo-yeon (alla sua ultima apparizione prima di una morte prematura), Kim Hyun-joo e Ryu Kyung-soo, il film è ambientato nel XXII secolo, quando la Terra non è più vivibile a causa del cambiamento climatico e una guerra scoppia nell'ultimo avamposto costruito per permettere la sopravvivenza degli esseri umani. Allo scopo di porre fine a un conflitto che porterebbe a conseguenze catastrofiche, un ricercatore che lavora in un laboratorio di sviluppo dell'Intelligenza Artificiale decide di clonare il cervello di un mercenario eroico e leggendario - che, incidentalmente, era anche sua madre - e di impiantarlo nel corpo di un androide.

Questo che vedete qui di seguito è il teaser trailer di Jung_E: