Jumanji, Kirsten Dunst condivide la lezione preziosa appresa da Robin Williams

Kirsten Dunst ricorda con grande affetto Robin Williams e ha raccontato della lezione preziosa appresa durante l'esperienza in Jumanji.

Kirsten Dunst ha avviato da giovanissima la sua carriera nel mondo dello spettacolo e ricorda ancora fermamente, a distanza di anni, la lezione preziosa impartitale da Robin Williams, con il quale ha lavorato sul set di Jumanji. Correva l’anno 1995 e Jumanji arrivava al cinema con la promessa di conquistare il pubblico con un’avventura misteriosa. Kirsten Dunst, all’epoca, aveva già preso parte a diversi film che avevano alimentato la sua popolarità (come Intervista col vampiro e Piccole Donne), ma è stato Robin Williams ad offrirle un esempio che non ha mai dimenticato.

Jumanji, Kirsten Dunst ricorda la lezione appresa dal collega Robin Williams

Ospite di The Drew Barrymore Show, Kirsten Dunst ha ricordato quanto Robin Williams fosse “rispettoso”, definendolo “una bellissima persona”. Ha poi aggiunto che l’attore l’ha segnata nel profondo insegnandole il modo corretto di trattare una troupe. All’epoca delle riprese, Kirsten Dunst aveva soltanto tredici anni. Eppure, così giovane, ha seguito l’esempio di Robin Williams: “Mi rattrista così tanto pensare a lui. Sento che non è mai andato via, però, in un modo meraviglioso”, ha raccontato.

Robin Williams è venuto a mancare nel 2014, a 63 anni, lasciando un grande vuoto anche nel mondo dello spettacolo. A distanza di oltre dieci anni dalla sua scomparsa, Kirsten Dunst ha ricordato il collega ammettendo che da adolescente l’ha ammirato tantissimo: “Era proprio come se avesse avuto un forte impatto su di me con la sua grazia e il modo in cui trattava tutti quanti. E poi mi ha regalato il mio primo computer. È stato così generoso con il suo spirito e modo di fare”. Ha poi precisato la lezione più importante che ha appreso stando al suo fianco: “Ancora una volta, per me la lezione più importante è stata imparare da giovane come comportarmi con una troupe. È stato un essere umano molto rispettoso, una bella persona”.

In Jumanji Kirsten Dunst ha interpretato Judy, protagonista insieme a Bradley Pierce che ha interpretato suo fratello Peter. I due scoprono un gioco misterioso in soffitta e si lanciano all’avventura, liberando senza saperlo Alan, il personaggio di Robin Williams intrappolato da anni in quel gioco.