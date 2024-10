Jumanji 4 annuncia la data d'uscita: chi tornerà del cast

News Cinema

Dopo Benvenuti nella giungla e The Next Level, Jumanji tornerà con un quarto capitolo del franchise: Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale.

Si torna nella giungla con Sony Pictures, che ha finalmente annunciato quando rivedremo gli avventurieri alle prese con l’universo di Jumanji. Dopo Benvenuti nella giungla del 2017 e Jumanji: The Next Level, che seguono la popolarità del primo Jumanji del 1995, è in arrivo un quarto film, il terzo se si considera la trilogia con protagonista Dwayne Johnson. E, a detta di Sony, il pubblico non dovrà attendere poi troppo.

Jumanji 4, svelata la data d’uscita al cinema e chi tornerà del cast

Jumanji è un cult degli Anni ’90, tornato di recente alla riscossa con un reboot che ha rilanciato nuovi protagonisti come Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, tutti e quattro alle prese con nuove avventure nella giungla. Questo sarebbe quindi il terzo film che li coinvolgerebbe da protagonisti, ma il quarto ambientato nell’universo di Jumanji e Sony Pictures ha finalmente comunicato la data d’uscita prevista: il quarto capitolo approderà in sala l’11 dicembre 2026 (data americana). Attualmente il progetto è ancora sprovvisto di titolo ufficiale, ma è da intendersi come il terzo capitolo diretto con protagonista Dwayne Johnson. A tale proposito, è stato comunicato anche chi del cast originale tornerà per una nuova avventura.