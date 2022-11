Juliette Binoche torna al cinema con Incroci sentimentali: rendiamole omaggio con cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice francese premio Oscar ha lavorato con molti dei più importanti autori contemporanei, come confermano i titoli in streaming selezionati per ripercorrere la sua gloriosa carriera.

Approfittando dell’arrivo nelle sale italiane di Incroci sentimentali, nuovo film di Claire Denis di cui è protagonista insieme a Vincent Lindon, vogliamo ripercorrere la carriera dell’immensa Juliette Binoche. Mai come questa volta è stato difficile selezionare soltanto cinque film in streaming in mezzo a una varietà di opere tanto ambiziose e dalla qualità artistica elevata. Basta pensare che i due film per cui è stata candidata all’Oscar - Il paziente inglese di Anthony Minghella con cui ha vinto come non protagonista e Chocolat di Lasse Hallström per cui ha avuto la nomination come protagonista - non compaiono nella cinquina. Abbiamo invece preferito opere maggiormente complesse, che le hanno garantito prove d’attrice intense grazie anche a collaborazioni eccellenti. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Juliette Binoche

L’insostenibile leggerezza dell’essere

Il danno

Tre colori - Film Blu

Niente da nascondere

Cosmopolis

L’insostenibile leggerezza dell’essere (1988)

Philip Kaufman chiama la Binoche a chiudere il triangolo di protagonisti composto anche da Lena Olin e da un intenso Daniel Day-Lewis. Tratto dal capolavoro letterario di Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere risulta un adattamento penetrante e dotato di un fascino intellettuale e decadente. magnifici attori e regia che ne sottolinea il fascino. Uno dei titoli di culto della prima parte della carriera dell’attrice francese. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il danno (1992)

Ancora un adattamento da Josephine Hart per uno dei libri-scandalo del periodo. Louis Malle ne mette in scena l’ossessione amorosa in maniera gelida, stilizzata e straziante. La Binoche e Jeremy Irons formano una coppia incredibile, dalla tensione fisica e drammatica potenti quanto disperate. Il danno è un film che provoca un dolore profondo e appassionante, davvero un film di psicologie e sentimenti al limite del sopportabile. Nel senso migliore del termine. Disponibile su Netflix, Amazon Prime Video.

Tre colori - Film Blu (1993)

Leone d’Oro e Coppa Volpi per la migliore attrice per il primo capitolo della straordinaria trilogia diretta da Krzysztof Kieslowski. Opera sulla perdita e sull’elaborazione della stessa, Tre colori - Film Blu diventa immediatamente uno dei titoli più importanti del cinema europeo del periodo, una dissertazione umana e stilistica di rara eleganza e profondità combinate. Da inchino la performance della Binoche, capace di trattenere la vita interiore del suo personaggio in uno sguardo. Immensa. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Niente da nascondere (2005)

La collaborazione con un altro grande cineasta quale Michael Haneke precisata la Binoche dentro un incubo psicologico di rara potenza emotiva, una progressiva discesa nell’inferno della psicosi elaborata dall’autore e dai due protagonisti - bravissimo anche Daniel Auteuil - con una pressione asfissiante. Niente da nascondere è uno studio entomologico dell’essere umano che si confronta con la tecnologia e ne esce sconfitto, in quanto incapace di comprenderne le ramificazioni sulla psiche. Momenti di cinema respingente e unico, alla maniera di Haneke, con una sequenza di ferocia agghiacciante. Un titolo di spessore inaudito, che scuote nel profondo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Cosmopolis (2012)

Chiudiamo con la parte di supporto per il grande David Cronenberg nel suo straordinario adattamento da Don DeLillo. Cosmopolis è un racconto assordante e impazzito di New York, una città in cui il germe della brutalizzazione dell’essere umano si nasconde in ogni angolo, dietro ogni porta o portiera di una macchina di lusso. Robert Pattinson è un vibrante protagonista, con un supporto di lusso come Paul Giamatti o Kevin Durand. Film celebrale ma con un cuore grande e soprattutto un’idea di cinema perfetta per esprimerlo. Un titolo da rivalutare assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.