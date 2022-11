Julianne Moore nel primo teaser trailer di Sharper

News Cinema

Questo nuovo film Apple Original con la celebre attrice, affiancata da Sebastian Stan, farà il suo debutto il 17 febbraio 2023 in streaming su Apple TV+. Ecco il teaser trailer di Sharper.

È una delle attrici più brave e amate della Hollywood contemporanea, apparsa in film come America oggi, Safe, Il grande Lebowski, Magnolia, Lontano dal Paradiso e quello Still Alice che, nel 2015, le è valso il premio Oscar come miglior attrice protagonista. È stata la Presidente di Giuria del Festival di Venezia 2022, ed è inconfondibile per i suoi capelli rossi. Parliamo ovviamente di Julianne Moore, che dal 17 febbraio 2023 sarà in streaming su Apple TV+ nel nuovo film Apple Original Sharper, di cui di seguito trovate il primo teaser trailer.

Il film è diretto da Benjamin Caron, regista per serie tv popolarissime come Sherlock, The Crown e Andor, e, oltre alla Moore, vede protagonisti Sebastian Stan, Justice Smith, l'esordiente Briana Middleton e un altro grande attore: John Lithgow. Il film è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, questi ultimi due anche sceneggiatori. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

Nel film la Moore è una truffatrice che agisce negli ambienti della Manhattan benestante. Ma non è l'unica, infatti, oltre a lei, c'è anche Max (Sebastian Stan); i due finiranno per collaborare o concorrere brutalmente?

Sharper: teaser trailer e trama del film Apple Original con Julianne Moore

Sharper: Il Primo Teaser Trailer del Film - HD

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra.