John Wick 4, l'assurdo affettuoso regalo di Keanu Reeves alle controfigure

News Cinema

Cosa sarebbe un film come John Wick 4 senza l'impegno delle sue controfigure? Ben poco, così Keanu Reeves ha pensato di far loro un regalo molto particolare... e spiritoso.

Un film come John Wick 4, costituito da combattimenti, sparatorie e rocambolesche morti, necessita di un reparto cinematografico molto efficiente: le controfigure e i loro coordinatori. Keanu Reeves lo sa molto bene, così al termine delle riprese del film di Chad Stahelski ha deciso di ringraziare tutti e tutte con un regalo molto particolare e ironico, come riporta il New York Times.



John Wick 4: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

John Wick 4, Keanu Reeves, gli orologi e le magliette esclusive per le controfigure

In John Wick 4 solo la scena della scalinata (222 gradini sulla Basilica del Sacro Cuore) prevede tantissime morti dei killer che dovrebbero sopprimere John alias Keanu Reeves, tanto da aver coinvolto ben trentacinque cascatori (e cascatrici)! Il team di controfigure per il lungometraggio di Chad Stahelski, peraltro lui stesso un ex-stuntman - è stato colossale, e Reeves era ben cosciente dell'importanza del loro impegno. Ha così organizzato due tipi di regali, per ringraziarli delle loro fatiche e dei rischi che corrono.

I suoi quattro personali stunt-double, Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, hanno ricevuto dei Rolex Submariner personalizzati, con affettuosi messaggi di Keanu! Tutte le altre controfigure non sono state nemmeno dimenticate dall'attore, perché hanno avuto da lui una meno preziosa ma ironica maglietta, dove era indicato - per ogni stuntman e stuntwoman - il numero preciso di volte in cui avevano "perso la vita" in John Wick 4. Sì, perché le controfigure meno identificabili sono state "riciclate" in più di una sequenza. Pare che qualcuno sia arrivato allegramente a tirare le cuoia una ventina di volte! Scherzare e rispettare sul set il lavoro di tutti. Keanu non si smentisce mai. Jeremy Marinas, anche coordinatore delle sequenze di combattimento, ha raccontato che sul suo specialissimo Rolex c'è scritto "I Cinque di John Wick - Jeremy grazie! Keanu JW4 2021". Leggi anche John Wick 4, Keanu Reeves voleva John di poche parole