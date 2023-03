John Wick 4, Keanu Reeves voleva John di poche parole

News Cinema

Il regista di John Wick 4, Chad Stahelski, ha spiegato la prima reazione di Keanu Reeves alla lettura del copione. Un taglio drastico, molto drastico...

Sapete quante parole pronuncia Keanu Reeves in John Wick 4? Qualcuno le ha contate e ha trovato irresistibile che il protagonista sia un personaggio così sulle sue, nei ben 169 minuti di durata del film di Chad Stahelski. Proprio il regista ha raccontato al Wall Street Journal come mai Wick parli così poco e, sì, c'è lo zampino proprio di Keanu... Leggi anche John Wick - Un nuovo spin-off verrà annunciato nei prossimi mesi

Keanu Reeves ha tagliato metà dei dialoghi in John Wick 4