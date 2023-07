John Wick 4: Il nuovo capitolo della saga action con Keanu Reeves da oggi su Prime Video

News Cinema

John Wick 4 è finalmente disponibile in streaming, in esclusiva su Prime Video, a partire da oggi - 20 luglio. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più dell'action movie e del nascente universo in espansione legato al franchise.

Dopo aver conquistato i botteghini di tutto il mondo, John Wick 4 - quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves - è finalmente disponibile anche in streaming, nel catalogo Prime Video, da oggi - 20 luglio. Scopriamo quindi qualche dettaglio sul progetto e sul nascente universo in espansione legato al franchise.

John Wick 4 - Trama e cast del nuovo capitolo della saga con Keanu Reeves

Diretto da Chad Stahelski - già regista dei tre capitoli precedenti - John Wick 4 prosegue nel racconto della spietata lotta del protagonista per riottenere la sua libertà. Questa volta a sbarrare la strada all'ex sicario protagonista, sarà il nuovo capo della Grand Tavola, lo spietato marchese de Gramont, che non ha alcun rispetto delle regole o delle tradizioni. Con una taglia sempre più alta sulla sua testa, Wick dovrà quindi ricercare le figure più importanti della malavita - da New York sino a Parigi, giungendo anche ad Osaka e Berlino - e provare a sconfiggere nuovi e vecchi nemici, fra cui una misteriosa nuova leva - Mr. Nobody - ed un ex amico passato dalla parte sbagliata, Caine. Riuscirà quindi il letale assassino ad ottenere vendetta contro la sua nuova nemesi?



Guarda subito John Wick 4 in streaming su Prime Video



John Wick 4: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

A vestire i panni di John Wick troviamo il veterano Keanu Reeves, ancora una volta affiancato da Laurence Fishburne, Ian McShane e il compianto Lance Reddick - scomparso poco prima del debutto del film nelle sale. A prestare corpo e voce al marchese de Gramont è invece Bill Skarsgård - noto al grande pubblico per la sua partecipazione ai due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti, atteso anche in Nosferatu di Robert Eggers. Completano poi il cast Shamier Anderson (Mr. Nobody), Donnie Yen (Caine), Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Scott Adkins, Marko Zaror, Natalia Tena, Aimée Kwan, Clancy Brown e Brahim Chab. Rilasciato come il capitolo finale della saga, John Wick 4 potrebbero però essere seguito da un quinto capitolo - annunciato e smentito ormai da anni, anche se la scena post-credits del lungometraggio lascia aperto uno spiraglio per un'ipotetica nuova avventura. Ciò che è certo è che la storia raccontata nell'ampio universo di John Wick è destinata ad espandersi con alcuni progetti collaterali, che trasformeranno la saga in un nuovo universo cinematografico. Per il 7 giugno 2024 è infatti atteso lo spin-off Ballerina, con Ana De Armas - che getterà luce anche sul passato di Wick - mentre in autunno dovrebbe debuttare su Prime Video la serie prequel The Continental, che seguirà le gesta dei giovani Winston Scott e Charon. Stando alle parole della produttrice Erica Lee, sono poi in arrivo altri spin-off - fra le teorie più gettotate quelli su Caine o Mr. Nobody. In attesa di scoprire in che direzione si amplierà il futuro di John Wick e della "sua" saga, appuntamento dunque da oggi, 20 luglio, su Prime Video.