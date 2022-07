John Landis al Cinema Ritrovato di Bologna: guarda il video della sua Masterclass

News Cinema

Il regista, che domani sera chiuderà ufficialmente l'edizione 2022 del festival organizzato dalla Cineteca di Bologna con la versione restaurata di The Blues Brothers, si è raccontato al pubblico in un colloquio con Paolo Mereghetti. Ma al Cinema Ritrovato c'è stata anche la lezione di cinema di Walter Hill: ecco i video.

Si è tenuto ieri sera, venerdì 1° luglio alle 18.30, presso l'Arena del Sole, la Masterclass di John Landis, uno degli eventi più attesi dell'edizione 2022 del Cinema Ritrovato, il bellissimo festival organizzato dalla Cineteca di Bologna che è un appuntamento imperdibile per chiunque ami davvero il cinema.

Landis, che è uno degli ospiti di punta del Cinema Ritrovato di quest'anno, e che domani sera, nella serata conclusiva del festival, presenterà in Piazza Maggiore la versione restaurata del suo cult movie più famoso e amato, The Blues Brothers, ha conversato con Paolo Mereghetti e parlato con la consueta generosità e la sua innata simpatia del cinema e della sua carriera.

Qui di seguito, per quanti di voi non fossero lì presenti, trovate il video integrale della masterclass tenuta da John Landis al Cinema Ritrovato 2022.





Se poi ieri sera Landis è stato protagonista assoluto, pochi giorni fa si è invece accomodato in platea come un comune spettatore per assistere a un altro grande evento che si è tenuto Bologna in questi giorni nel corso del Cinema Ritrovato: una lezione di cinema di un altro grandissimo autore americano, Walter Hill, che è l'autore di film che non han bisogno di troppe presentazioni come I Guerrieri della Notte e Driver l'imprendibile, entrambi proietatti negli ultimi giorno sullo splendido schermo di Piazza Maggiore, ma anche di 48 ore, Danko, Johnny il Bello e tantissimi altri film.

Questo qui di seguito è il video della sua lezione di cinema, che Hill ha tenuto accompagnato da due critici che ben conoscono la sua opera come Roy Menarini e Mauro Gervasini.