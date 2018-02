Jessica Chastain tagliata da The Death and Life of John F. Donovan di Xavier Dolan

Finora solo il fluviale Terrence Malick si era permesso (e senza dare spiegazioni) di tagliare intere performance di eccellenti attori dai suoi film, ma adesso non è più solo: Jessica Chastain infatti è stata totalmente eliminata dal montaggio del nuovo film di Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan (nella foto, l'attrice nel ruolo che NON vedremo).

All'origine della clamorosa decisione ci sarebbero, pare, solo motivi narrativi, legati anche all'eccessiva durata del film, che già così com'è dura più di 4 ore.

Questo quanto scrive Dolan su Instagram, dando abbondanti spiegazioni per la sua scelta: "E' stata una decisione estremamente difficile da prendere. Provo per Jessica un affetto molto sincero e una grande ammirazione. E' stata una decisione di montaggio e narrativa, non ha niente a che vedere con la sua performance ma ha tutto a che fare col personaggio e con la compatibilità della sua storyline". Dolan spiega poi come questa sottotrama, in cui Chastain aveva il ruolo della cattiva, per quanto divertente, stonasse col resto della storia, che "alla fine non parla di eroi o delle loro nemesi, ma dell'infanzia e dei suoi sogni".

Continua poi "Jessica ha difeso questo progetto fin dall'inizio, e ha difeso me in tantissime occasioni. E' un'attrice fantastica, un'artista politicamente impegnata, cosa ancora più importante, che sostiene senza posa le cause in cui crede. E' rispettata dai colleghi e amata dal pubblico".

Nel film, che ha per protagonista Kit Harington, restano dunque Ben Schnetzer, Natalie Portman, Bella Thorne, Susan Sarandon, Jared Keeso, Kathy Bates, Thandie Newton, Michael Gambon e Sarah Gadon.