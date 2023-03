Jeremy Renner, l'attore muove i primi passi dopo l'incidente in un video condiviso con i fan

News Cinema

Jeremy Renner migliora sempre di più e ha condiviso con i fan un video in cui mostra i primi progressi nel camminare, grazie all'aiuto di un dispositivo. Vediamo insieme i dettagli.

Sono trascorsi due mesi dal tragico incidente che ha coinvolto l'attore Jeremy Renner: la mattina del 1 gennaio 2023, infatti, Renner nel tentativo di aiutare suo nipote, bloccato con l'auto a causa della neve, è rimasto intrappolato sotto uno spazzaneve di oltre 6500 kg di peso.

Jeremy Renner muove i primi passi nel video postato sui social

I primi rapporti della polizia rivelavano che Renner non aveva azionato il freno d'emergenza quando era sceso giù dallo spazzaneve per liberare la macchina del nipote e che, non appena si è reso conto che il gatto delle nevi rischiava di travolgere il veicolo, ha provato a risalirvi per bloccarlo, ma il dispositivo lo ha trascinato e intrappolato. L'attore ha riportato gravi ferite, dallo schiacciamento del torace alle gravi lesioni alla gamba, per un totale di oltre 30 ossa rotte, secondo i rapporti dei soccorsi. Trasportato in elicottero nell'ospedale più vicino, Renner è stato sottoposto a due interventi d'urgenza che gli hanno salvato la vita. Da allora, l'attore condivide con i fan aggiornamenti sulle sue condizioni e sui suoi miglioramenti, anche se per un ricovero completo sarà necessario attendere ancora molto.

La star di Avengers ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra i primi passi, mentre cammina su un tapis roulant anti-gravitazionale, un dispositivo medico che permette a chi lo usa di camminare con meno stress sulla parte inferiore del corpo e sui muscoli delle gambe. L'attore nel video ha confermato che ora è in grado di camminare, ma solo grazie a questo speciale tapis roulant, perché gli consente di muoversi con una percentuale del suo peso corporeo inferiore a quella reale.

Il ricovero totale per Jeremy Renner, per quanto l'attore si stia impegnando, è ancora molto lontano e i primi rapporti dei medici parlavano di un arco di almeno due anni prima della ripresa totale. Nonostante tutto, è però confortante vedere che Renner non si è arreso e continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni, mostrando di volta in volta i miglioramenti che sta ottenendo grazie alla fisioterapia e alla stimolazione muscolare. Nella caption del video postato, Renner ha condiviso anche un pensiero sui suoi progressi e su quanto, ora, il suo corpo abbia bisogno di riposo:

"Ora che ho trovato altro con cui tenermi occupato, è tempo per il mio corpo di riposo e ripresa indipendentemente dalla mia volontà"

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

La scorsa settimana, Renner aveva anche condiviso la notizia del "ritorno a casa" dello spazzaneve, con un divertente post in cui lo perdonava per l'incidente e lo riaccoglieva a braccia aperte.