Jennifer Lawrence sboccatissima nel trailer red band originale di Fidanzata in affitto

La commedia interpretata dall'attrice americana arriverà nei nostri cinema il 21 giugno con Eagle Pictures. Ecco intanto un trailer red band orginale di Fidanzata in affitto.

L'ultima volta che l'abbiamo vista su uno schermo è stato alla Festa del Cinema di Roma, e poi in streaming su Apple TV+, come protagonista di un solido dramma indie intitolato Causeway, che la vedeva nei panni di una reduce della guerra in Afghanistan con una sindrome da stress post-traumatico.

Ma a Jennifer Lawrence (quattro candidature all'Oscar arrivate prima di compiere i 25 anni, una statuetta vinta grazie al ruolo interpretato in Il lato positivo) piace variare, e dal 21 giugno la vedremo al cinema in un film completamente diverso: una scatenata commedia in cui si parla molto di sesso intitolata una Fidanzata in affitto.

Nel film, che arriverà nelle sale italiane grazie a Eagle Pictures, Jennifer Lawrence interpreta il ruolo di una giovane donna in serie difficoltà economiche che, per evitare di perdere la casa di famiglia, accetta il lavoro offertole da una coppia molto ricca, preoccupata che il loro figlio timido e bizzarro figlio 19enne non sia pronto per il college, e che le chiedono quindi di frequentarlo e introdurlo alle gioie del sesso. Ovviamente il lavoro in questione avrà risvolti inaspettati.

Fidanzata in affitto è stato diretto da Gene Stupnitsky (anche autore del copione con il John Phillips di Nonno scatenato), già autore di film come Bad Teacher e Good Boys.

Questo è il trailer originale di Fidanzata in affitto nella sua versione red band, ovvero "vietata ai minori", con una sboccatissima Jennifer Lawrence.