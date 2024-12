Jeff Bridges compie 75 anni: celebriamo questo grande attore con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Icona della stagione della "Nuova Hollywood", vincitore dell'Oscar, entrato nella storia del costume grazie a "Drugo" Lebowski. Ecco alcuni dei film in streaming che hanno resto Jeff Bridges un'icona del cinema contemporaneo.

Compie oggi 75 anni il leggendario Jeff Bridges, uno degli attori iconici che hanno iniziato la propria carriera nella gloriosa stagione della “Nuova Hollywood” per proseguire fino ai nostri giorni, ottenendo successi di critica e pubblico sempre all’insegna del divertimento. Candidato per ben sette volte all'Oscar vincitore di una statuetta come miglior protagonista, Jeff Bridges è un attore unico nel suo genere, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per rendergli il nostro sempre ammirato omaggio. Buona lettura.

Tucker, un uomo e il suo sogno

La leggenda del Re Pescatore

The Contender

Crazy Heart

Il grinta

Il biopic dedicato da Francis Ford Coppola al geniale costruttore di automobili che fallì non prima di aver creato dei piccoli grandi capolavori su quattro ruote vede Jeff Bridges protagonista assoluto di un film in cui il cineasta si rispecchia assolutamente. Tucker, un uomo e il suo sogno è la riproposizione del sogno americano raccontato al contrario. Un film ispiratissimo, denso di significati, interpretato con maestria anche da Joan Allen e un Martin Landau da nomination all’Oscar. Una delle interpretazioni maggiormente stoiche e potenti di Bridges, sempre al massimo del suo infinito carisma. Film da riscoprire. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

da una sceneggiatura ispiratissima di Richard La Gravenese Terry Gilliam rita fuori uno dei suoi capolavori assoluti. Un dramma psicologico travestito da commedia surreale in una New York violentissima, arrivista, splendida e spietata. La leggenda del Re Pescatore vede Bridges duettare con poesia della recitazione insieme a Robin Williams. Accanto a loro Amanda Plummer e una Mercedes Ruehl da Oscar. Film vibrante, visionario, emotivamente sconvolgente. Con una sequenza finale da applausi e momenti da inchino come la sequenza del valzer a Grand Central Station. Film che ha segnato un’epoca di cinema fantastico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Un dramma a sfondo politico che da noi non arrivò neppure in sala mentre negli Stati Uniti suscitò, e con ragion veduta, un enorme dibattito. Come Presidente degli Stati Uniti Jeff Bridges è assolutamente convincente, dimostrando ancora una volta la sua enorme capacità nel lasciar spazio alla collega, magnifica protagonista Joan Allen. The Contender vede nel cast anche un tagliente Gary Oldman. Nomination all’Oscar per la Allen e per Bridges a supporto. Film da vedere assolutamente, oggi più che mai, soprattutto perché i duetti tra i due attori sono strepitosi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Crazy Heart: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dopo tante candidature andate a vuoto arriva finalmente l'Oscar come protagonista grazie al dramma musicale diretto da Scott Cooper. Bridges calza a pennello dentro il ruolo di questo cantante country solitario e ispirato, che si attacca alla bottiglia e rivela il suo rapporto con una vibrante Maggie Gyllenhaal. Crazy Heart si sviluppa come un film compatto, attento ai personaggi e alla loro evoluzione psicologica. Nel cast anche un sorprendente Colin Farrell. Film di sostanza, dolore, sentimenti veri. E con una canzone che regala il titolo al film davvero potente. Se volete commuovervi, questo film fa per voi senza alcun dubbio. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Il grinta: il trailer italiano del film

Dodici anni dopo il cult-movie Il grande Lebowski, Jeff Bridges torna a essere diretto dai fratelli Coen in questo western epico e insieme modernissimo, tratto dal romanzo bellissimo di Charles Portis. Il grinta è una ballata disperata e straordinariamente bella da vedere, a cui partecipano anche Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin. Dieci candidature all’Oscar tra cui miglior film ,regia, attore protagonista, attrice non protagonista, adattamento. nessuna vittoria ma rimane un enorme successo di critica e pubblico. Davvero impressionante per compattezza, lucidità espositiva, prove di attori sontuose. Uno dei migliori film di questo genere realizzati negli ultimi quarant’anni. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.