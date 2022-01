James Cromwell e I suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore veterano compie oggi 82 anni. Da Babe a L.A. Confidential, cinque titoli in streaming per rendergli omaggio.

Festeggiamo oggi la carriera e il compleanno del veterano James Cromwell, nato a Los Angeles il 27 gennaio 1940. Attivo fin dagli anni ‘70, l’attore si è finalmente imposto soltanto alla metà dei ‘90, ma da quel momento ha dimostrato una versatilità e un carisma degni dei migliori caratteristi, partecipando a una serie di film di grande successo e interpretando personaggi anche radicalmente diversi tra loro. I cinque film in streaming selezionati per raccontare la filmografia di Cromwell dimostrano esattamente quanto sia stato capace di dare profondità psicologica e presenza scenica a figure in chiaroscuro così come a uomini dall’integrità morale indiscutibile. Non ci resta dunque che lasciarvi alla nostra consueta cinquina e augurarvi ancora una volta buona lettura.

Babe, maialino coraggioso (1995)

La fama internazionale e la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista arrivano per Cromwell grazie alla favola tutta contemporanea diretta da Chris Noonan. Babe, maialino coraggioso è un film che dietro l’estetica e la confezione adatte al grande pubblico nasconde una storia di disadattamento, solitudine e ricerca della propria identità. Con una scena finale di enorme impatto emotivo, in cui Cromwell sprigiona tutta la sua bravura. Oscar per gli effetti speciali nomination a raffica, tra cui miglior film e regia dell’anno. Un film di culto, meritatamente aggiungiamo noi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

L.A. Confidential (1997)

L’adattamento cinematografico da due romanzi di James Ellroy porta Cromwell a recitare insieme ad attori del calibro di Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny De Vito e David Strathairn. Noir elegante nella confezione quanto malato nei personaggi nella storia, L.A. Confidential è un mix perfetto di forma e contenuto, che permette al cast di brillare di grandezza propria. Nove candidature agli Oscar e premi per la sceneggiatura e alla miglior attrice non protagonista. Un classico del noir, un capolavoro post-moderno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Il miglio verde (1999)

Il Miglio Verde: il trailer del film

Forse il ruolo più sommesso e commovente della carriera di Cromwell, quello di un uomo che deve assistere impotente alla malattia tremenda dell’amata moglie. Finché il soprannaturale non entra nella sua vita attraverso la via più imprevista…Frank Darabont adatta il libro a puntate di Stephen King grazie a un cast in stato di grazia, capitanato da Tom Hanks e composto anche da Gary Sinise, David Morse, Michael Clark Duncan e Patricia Clarkson. Il miglio verde è una storia di redenzione e fede ambientata dentro il braccio della morte. Prodotto di enorme sostanza, che ottiene un successo clamoroso e viene candidato all’Oscar come miglior film dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Space Cowboys (2000)

Chiamato dal grande Clint Eastwood a interpretare il suo sordido antagonista in questa commedia spaziale, Cromwell risponde con una prova da caratterista di indubbia efficacia. Diventando spalla perfetta per i quattro guasconi protagonisti tra cui ci sono Donald Sutherland, Tommy Lee Jones e James Garner. Space Cowboys è realizzato con il chiaro intento di divertire e divertirsi, e riesce pienamente. Battute spassose, situazioni esilaranti che fanno ironia sull’età e le virtù fisiche degli eroi improbabili, un finale assolutamente commovente. Divertimento cinematografico di lusso per un film gioioso. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Queen - La regina (2006)

The Queen - La regina: Trailer Ufficiale del film con Helen Mirren e Michael Sheen - HD

Altra collaborazione eccellente quella col regista britannico Stephen Frears, il quale mette in scena la famiglia reale e la “Regina” interpretata da una grande Helen Mirren con classe e un taglio serafico tutt’altro che disprezzabile. A Cromwell il ruolo di un pacato Principe Filippo. Grande anche Michael Sheen nella parte del Primo Ministro Tony Blair. Da una sceneggiatura di Peter Morgan, The Queen - La regina è un dramma umano che affronta storia, politica, costume, tradizione ed etichetta con un taglio molto preciso ma mai ostentato o presuntuoso. Nomination per il film, la regia e l’adattamento, Oscar sacrosanto alla Mirren. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.