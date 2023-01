James Cameron: "Basta con lo streaming, siamo stanchi di sederci sulle nostre chiappe"

News Cinema

Il regista di Avatar: La via dell'acqua ha espresso la sua opinione sul ritorno in massa al cinema degli spettatori.

Con 1 miliardo e 750 milioni di dollari di incasso a livello mondiale, Avatar: La via dell'acqua è prossimo a superare Spider-Man: No Way Home fermatosi a 1 miliardo e 916 milioni. Certo, mancano ancora poco meno di 200 milioni per il sorpasso e 250 milioni per arrivare alla soglia dei 2 miliardi. Il film sugli alieni blu del pianeta Pandora ha confermato ulteriormente quanto la visione e le capacità di James Cameron nel concepire un intrattenimento su larga scala, non siano pari a quelle di nessun altro filmmaker.

Il regista era presente alla serata di premiazione dei Golden Globes, in quanto Avatar 2 era candidato come Miglior Film e Miglior Regia. Durante il suo passaggio sul red carpet prima della cerimonia, James Cameron si è fermato con i reporter per scambiare alcune parole sul successo del suo film che, insieme a Top Gun: Maverick, ha dimostrato quanto la gente continui ad aver voglia di vedere film sul grande schermo.

James Cameron: "Chi usa il telefono al cinema perde di vista il punto della questione"

Tra le rapide interviste che ha rilasciato transitando sul tappeto rosso dei Golden Globes, ce n'è stata una con Variety di cui vale la pena riportare le parole. Questo è quanto James Cameron ha detto sull'importante ritorno nelle sale degli spettatori:

Quello che stiamo dicendo in quanto società, è che ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di andare al cinema e di vivere quella esperienza. Basta con lo streaming, siamo stanchi di sederci sulle nostre chiappe.

La reporter che intervista il regista rincara la dose, sottolineando che le persone siano abituate a vedere i film in streaming a casa mentre scrivono messaggi sul telefono. Cosa pensa Cameron di chi usa lo smartphone al cinema?

Penso che perdano di vista il punto della questione. Quando entriamo in una sala cinematografica, facciamo un patto con noi stessi per avere la totale attenzione per un paio d'ore. Per me è questo il punto. Non è solo una questione legata al grande schermo e a un ottimo audio, è immergersi in una storia, prendersi un impegno con se stessi. Se uno entra in modalità multitasking in una sala cinematografica, perde completamente il punto.